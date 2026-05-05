Япония должна использовать Россию для решения энергопроблем, заявил Судзуки
2026-05-05T18:07+0300
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, заявил журналистам, что Токио должен задействовать близость России для решения энергетических проблем на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Он сказал, что с началом конфликта на Ближнем Востоке "энергетическая проблема стала неотложной". "В такие времена необходимо задействовать близость с Россией и геополитические отношения России и Японии. Я буду говорить об этом, когда вернусь в Японию", - сказал Судзуки.
Судзуки: Япония должна использовать близость России для решения энергетических проблем