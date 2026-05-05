Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к стабилизации - 05.05.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к стабилизации
Курс китайской валюты днем вторника после двух сессий роста перешел к стабилизации около психологического уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты днем вторника после двух сессий роста перешел к стабилизации около психологического уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск стабилизировался около уровня предыдущего закрытия в 11,02 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,98-11,05 рубля. Сегодня ожидается стабилизация китайской валюты в середине диапазона 10,8-11,3 рубля, ожидает Богдан Зварич из ПСБ. "Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования Минфином РФ объемов операций по бюджетному правилу на май, что будет способствовать консолидации китайской валюты на достигнутых уровнях и снижению волатильности. При этом во второй половине недели видим риски выхода юаня в верхнюю половину данного коридора", - добавляет он.
Курс юаня к 13.36 мск перешел к стабилизации около 11 рублей

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты днем вторника после двух сессий роста перешел к стабилизации около психологического уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск стабилизировался около уровня предыдущего закрытия в 11,02 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,98-11,05 рубля.
Сегодня ожидается стабилизация китайской валюты в середине диапазона 10,8-11,3 рубля, ожидает Богдан Зварич из ПСБ.
"Участники торгов могут занять выжидательную позицию до анонсирования Минфином РФ объемов операций по бюджетному правилу на май, что будет способствовать консолидации китайской валюты на достигнутых уровнях и снижению волатильности. При этом во второй половине недели видим риски выхода юаня в верхнюю половину данного коридора", - добавляет он.
 
