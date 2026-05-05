Юань повышается на Мосбирже к рублю третью сессию подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник повышается третью сессию подряд, закрепляясь выше ключевой отметки в 11 рублей в ожидании выхода на...

2026-05-05T16:03+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник повышается третью сессию подряд, закрепляясь выше ключевой отметки в 11 рублей в ожидании выхода на рынок Минфина РФ с покупками валюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.43 мск повышался на 4 копейки (+0,4%) - до 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,98-11,07 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,78 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,53 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю растет третий торговый день подряд, закрепляясь выше психологической отметки в 11 рублей. "Давление на курс рубля продолжают оказывать ожидания вероятного анонса на этой неделе объема иностранной валюты, которую ЦБ ежедневно будет покупать для Минфина в рамках бюджетного правила. Нефтегазовые доходы госбюджета с марта должны были существенно увеличиться благодаря сильному подорожанию нефти", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.45 мск падала на 2,2% - до 112 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,5 пункта. Прогнозы Пока параметры на май не опубликованы, поэтому рынок торгует ожиданиями: по данным Минэкономразвития, апрельский Urals для расчета НДПИ зафиксирован на отметке 94,87 доллара за баррель — существенно выше цены отсечения 59 долларов, что предопределяет крупный объем покупок, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Наиболее вероятный диапазон по доллару до конца недели — 75–77 рублей с тяготением к верхней границе", - оценивает он. Пока же, как считает Бабин из "БКС Мир инвестиций", юань преодолеет вчерашний максимум 11,08 рубля и попытается пробить более серьезное сопротивление, находящееся в области 11,14–11,23 рубля.

