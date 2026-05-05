Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли втрое - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260505/zarplaty-869668521.html
Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли втрое
Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли втрое - 05.05.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли втрое
Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем втрое - до 52,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T00:58+0300
2026-05-05T00:58+0300
экономика
россия
чукотка
москва
магаданская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869668521.jpg?1777931925
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем втрое - до 52,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Если на октябрь 2015 года трудовые доходы неквалифицированных рабочих составляли 15,5 тысячи рублей, то в 2025 году - 52,1 тысячи рублей. Еще два года назад они были на 14 тысяч меньше. При этом в ряде регионов зарплаты значительно выше среднероссийского уровня. Так, на Чукотке они составляют 122,7 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 94,1 тысячи, в Москве - 85 тысяч, в Магаданской области - 82,7 тысячи, а на Камчатке - 81,3 тысячи. В то же время квалифицированные рабочие в промышленности, строительстве и транспорте получали среднюю зарплату в 98,1 тысячи рублей, а в сельском хозяйстве и рыболовстве - 69,3 тысячи. Интересно, что у последних за 10 лет был зафиксирован наиболее сильный рост зарплат среди всех профессиональных групп - в 3,5 раза.
чукотка
москва
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, чукотка, москва, магаданская область
Экономика, РОССИЯ, Чукотка, МОСКВА, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
00:58 05.05.2026
 
Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли втрое

Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем втрое

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем втрое - до 52,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Если на октябрь 2015 года трудовые доходы неквалифицированных рабочих составляли 15,5 тысячи рублей, то в 2025 году - 52,1 тысячи рублей. Еще два года назад они были на 14 тысяч меньше.
При этом в ряде регионов зарплаты значительно выше среднероссийского уровня. Так, на Чукотке они составляют 122,7 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 94,1 тысячи, в Москве - 85 тысяч, в Магаданской области - 82,7 тысячи, а на Камчатке - 81,3 тысячи.
В то же время квалифицированные рабочие в промышленности, строительстве и транспорте получали среднюю зарплату в 98,1 тысячи рублей, а в сельском хозяйстве и рыболовстве - 69,3 тысячи. Интересно, что у последних за 10 лет был зафиксирован наиболее сильный рост зарплат среди всех профессиональных групп - в 3,5 раза.
 
ЭкономикаРОССИЯЧукоткаМОСКВАМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала