Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли втрое
Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем втрое - до 52,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T00:58+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем втрое - до 52,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Если на октябрь 2015 года трудовые доходы неквалифицированных рабочих составляли 15,5 тысячи рублей, то в 2025 году - 52,1 тысячи рублей. Еще два года назад они были на 14 тысяч меньше.
При этом в ряде регионов зарплаты значительно выше среднероссийского уровня. Так, на Чукотке они составляют 122,7 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 94,1 тысячи, в Москве - 85 тысяч, в Магаданской области - 82,7 тысячи, а на Камчатке - 81,3 тысячи.
В то же время квалифицированные рабочие в промышленности, строительстве и транспорте получали среднюю зарплату в 98,1 тысячи рублей, а в сельском хозяйстве и рыболовстве - 69,3 тысячи. Интересно, что у последних за 10 лет был зафиксирован наиболее сильный рост зарплат среди всех профессиональных групп - в 3,5 раза.
