Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подпишет мир". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/zelenskiy-869695463.html
"Подпишет мир". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
"Подпишет мир". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского - 05.05.2026, ПРАЙМ
"Подпишет мир". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
В случае заключения мирного договора с Россией, власти в Киеве проигнорируют его условия по причине утраты своей законности, утверждает бывший председатель... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T23:17+0300
2026-05-05T23:17+0300
общество
мировая экономика
киев
украина
сша
николай азаров
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В случае заключения мирного договора с Россией, власти в Киеве проигнорируют его условия по причине утраты своей законности, утверждает бывший председатель правительства Украины Николай Азаров."Политический режим, который установлен в Киеве, – нелегитимный. Ну ладно, махнем рукой, скажем: бог с вами, пусть кто угодно, но подпишет мирное соглашение. Но дальше-то что?" — написал он в Telegram-канале.Азаров уверен, что администрация Владимира Зеленского не станет соблюдать достигнутые договоренности."Он что, сменит свою сущность, этот режим? Он что, прекратит готовить свои вооруженные силы для дальнейшего противостояния с Россией и отвоевывания тех территорий, которые он сейчас согласится отдать? Перспектива на год-два", — считает экс-премьер.О надобности организации выборного процесса на Украине говорил в декабре 2025 года глава Соединенных Штатов, который прежде характеризовал руководителя киевского руководства как "диктатора без выборов" и указывал на падение его популярности до четырех процентов.Вслед за высказываниями лидера Америки Зеленский, чей период нахождения у власти завершился 20 мая 2024-го, выразил готовность к голосованию, однако выдвинул требование к США и партнерам из Европы "обеспечить безопасность" данной процедуры.Выборы президента на Украине планировались на 31 марта 2024 года, но их отменили ввиду действия военного положения и проведения массовой мобилизации. Зеленский называл организацию плебисцита несвоевременной. При этом время его официального правления закончилось 20 мая минувшего года, однако Киев продолжает утверждать, что глава режима сохраняет статус легитимного до момента определения нового руководителя страны.
киев
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, киев, украина, сша, николай азаров, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, США, Николай Азаров, Владимир Зеленский
23:17 05.05.2026
 
"Подпишет мир". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров заявил о нелегитимности киевского режима

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В случае заключения мирного договора с Россией, власти в Киеве проигнорируют его условия по причине утраты своей законности, утверждает бывший председатель правительства Украины Николай Азаров.

"Политический режим, который установлен в Киеве, – нелегитимный. Ну ладно, махнем рукой, скажем: бог с вами, пусть кто угодно, но подпишет мирное соглашение. Но дальше-то что?" — написал он в Telegram-канале.
Азаров уверен, что администрация Владимира Зеленского не станет соблюдать достигнутые договоренности.

"Он что, сменит свою сущность, этот режим? Он что, прекратит готовить свои вооруженные силы для дальнейшего противостояния с Россией и отвоевывания тех территорий, которые он сейчас согласится отдать? Перспектива на год-два", — считает экс-премьер.
О надобности организации выборного процесса на Украине говорил в декабре 2025 года глава Соединенных Штатов, который прежде характеризовал руководителя киевского руководства как "диктатора без выборов" и указывал на падение его популярности до четырех процентов.
Вслед за высказываниями лидера Америки Зеленский, чей период нахождения у власти завершился 20 мая 2024-го, выразил готовность к голосованию, однако выдвинул требование к США и партнерам из Европы "обеспечить безопасность" данной процедуры.
Выборы президента на Украине планировались на 31 марта 2024 года, но их отменили ввиду действия военного положения и проведения массовой мобилизации. Зеленский называл организацию плебисцита несвоевременной. При этом время его официального правления закончилось 20 мая минувшего года, однако Киев продолжает утверждать, что глава режима сохраняет статус легитимного до момента определения нового руководителя страны.
 
ОбществоМировая экономикаКиевУКРАИНАСШАНиколай АзаровВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала