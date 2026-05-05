"Подпишет мир". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
Экс-премьер Украины Азаров заявил о нелегитимности киевского режима
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Владимир Зеленский
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В случае заключения мирного договора с Россией, власти в Киеве проигнорируют его условия по причине утраты своей законности, утверждает бывший председатель правительства Украины Николай Азаров.
"Политический режим, который установлен в Киеве, – нелегитимный. Ну ладно, махнем рукой, скажем: бог с вами, пусть кто угодно, но подпишет мирное соглашение. Но дальше-то что?" — написал он в Telegram-канале.
Азаров уверен, что администрация Владимира Зеленского не станет соблюдать достигнутые договоренности.
"Он что, сменит свою сущность, этот режим? Он что, прекратит готовить свои вооруженные силы для дальнейшего противостояния с Россией и отвоевывания тех территорий, которые он сейчас согласится отдать? Перспектива на год-два", — считает экс-премьер.
О надобности организации выборного процесса на Украине говорил в декабре 2025 года глава Соединенных Штатов, который прежде характеризовал руководителя киевского руководства как "диктатора без выборов" и указывал на падение его популярности до четырех процентов.
Выборы президента на Украине планировались на 31 марта 2024 года, но их отменили ввиду действия военного положения и проведения массовой мобилизации. Зеленский называл организацию плебисцита несвоевременной. При этом время его официального правления закончилось 20 мая минувшего года, однако Киев продолжает утверждать, что глава режима сохраняет статус легитимного до момента определения нового руководителя страны.