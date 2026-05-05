В Киеве набросились на Зеленского из-за случившегося в зоне СВО

2026-05-05T23:28+0300

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в трансляции на своем YouTube-канале выразил крайне эмоциональное возмущение кадрами, на которых запечатлено избиение бойца ВСУ собственным офицером."Да вы что творите? Это видео теперь по всем сетям будет расходиться.<…> И это украинская армия, христианская. Получается ради этого вы живете. Пока Зеленский там разъезжает, вон какие дела внутри страны происходят. Вы посмотрите, что творится с этими вурдалаками, так называемыми военкомами. Им говорят: "Не выполнишь план, значит, сам пойдешь туда на мясо. Тебя так будут бить". Это же говорят командиры бригады. Вы что, за дураков всех считаете? Это же просто рабство, и вы хотите выиграть вот этим. А если они в вас начнут пулять, не думали?" — задался вопросом он.Аналитик также потребовал отстранить от руководства главкома ВСУ Александра Сырского. Соскин полагает, что подобные распоряжения исходят именно от него."И до сих пор Зеленский слова не сказал. Ну, Сырский и не скажет. Это же надо было дожить до такого, чтобы такая скотобаза вылезла на кресла правящие. <…> Зеленский, кто ж тебе право дал такое? Где это в конституции написано? <…> А что ж вы, депутаты, все молчите? Ваши же дети следующие пойдут туда. Вы думаете, вам это сойдет с рук, что ли? Вас всех просто убьют. Молодец, Зеленский, классно получается. Я хочу посмотреть на его авторитет. Его будут как чумного обходить стороной", — резюмировал Соскин.Прежде во вторник в прессе на Украине появилась информация о том, что солдата 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко подвергли жестоким побоям со связанными руками в присутствии сослуживцев, засняв происходящее на камеру.Власти в Киеве в данный период испытывают серьезный дефицит живой силы в рядах ВСУ, при этом принудительные методы работы сотрудников ТЦК по поимке граждан, попадающих под мобилизацию, регулярно провоцируют резонансные инциденты и народное недовольство.

