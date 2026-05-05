В Киеве набросились на Зеленского из-за случившегося в зоне СВО - 05.05.2026, ПРАЙМ
В Киеве набросились на Зеленского из-за случившегося в зоне СВО
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в трансляции на своем YouTube-канале выразил крайне эмоциональное возмущение кадрами, на которых запечатлено избиение бойца ВСУ собственным офицером.

"Да вы что творите? Это видео теперь по всем сетям будет расходиться.<…> И это украинская армия, христианская. Получается ради этого вы живете. Пока Зеленский там разъезжает, вон какие дела внутри страны происходят. Вы посмотрите, что творится с этими вурдалаками, так называемыми военкомами. Им говорят: "Не выполнишь план, значит, сам пойдешь туда на мясо. Тебя так будут бить". Это же говорят командиры бригады. Вы что, за дураков всех считаете? Это же просто рабство, и вы хотите выиграть вот этим. А если они в вас начнут пулять, не думали?" — задался вопросом он.
Аналитик также потребовал отстранить от руководства главкома ВСУ Александра Сырского. Соскин полагает, что подобные распоряжения исходят именно от него.

"И до сих пор Зеленский слова не сказал. Ну, Сырский и не скажет. Это же надо было дожить до такого, чтобы такая скотобаза вылезла на кресла правящие. <…> Зеленский, кто ж тебе право дал такое? Где это в конституции написано? <…> А что ж вы, депутаты, все молчите? Ваши же дети следующие пойдут туда. Вы думаете, вам это сойдет с рук, что ли? Вас всех просто убьют. Молодец, Зеленский, классно получается. Я хочу посмотреть на его авторитет. Его будут как чумного обходить стороной", — резюмировал Соскин.
Прежде во вторник в прессе на Украине появилась информация о том, что солдата 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко подвергли жестоким побоям со связанными руками в присутствии сослуживцев, засняв происходящее на камеру.
Власти в Киеве в данный период испытывают серьезный дефицит живой силы в рядах ВСУ, при этом принудительные методы работы сотрудников ТЦК по поимке граждан, попадающих под мобилизацию, регулярно провоцируют резонансные инциденты и народное недовольство.
 
