https://1prime.ru/20260505/zhukovskiy-869697340.html

В Жуковском восстановили электроснабжение

В Жуковском восстановили электроснабжение - 05.05.2026, ПРАЙМ

В Жуковском восстановили электроснабжение

Восстановлено электроснабжение потребителей в подмосковном Жуковском после срабатывания автоматики на подстанции, сообщили РИА Новости в "Россети - Московский... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T23:56+0300

2026-05-05T23:56+0300

2026-05-05T23:56+0300

жуковский

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/04/866200598_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e235caad6139b548fd6096d7656d2b54.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Восстановлено электроснабжение потребителей в подмосковном Жуковском после срабатывания автоматики на подстанции, сообщили РИА Новости в "Россети - Московский регион". "Восстановлено электроснабжение потребителей города Жуковский после срабатывания автоматики на подстанции", - говорится в сообщении. Также свет вернули потребителям в поселках Кратово и Ильинский в Подмосковье. "Отметим, что электроснабжение порядка 75% ранее обесточенных потребителей было оперативно восстановлено энергетиками уже к 22.45", - добавляется в сообщении. В администрации городского округа Жуковский сообщали, что электроснабжение после сбоя восстанавливают по многим улицам города.

жуковский

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жуковский, московская область