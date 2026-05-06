Новый аэропорт Южно-Сахалинска откроется осенью

Новый аэропорт Южно-Сахалинска откроется осенью - 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T05:36+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Современный международный воздушный пункт пропуска через государственную границу РФ в новом здании аэровокзала Южно-Сахалинска начнет работать осенью этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. По данным ведомства, самый большой на Дальнем Востоке аэровокзал в Южно-Сахалинске начал работу в августе 2023 года, однако пункт пропуска для международных рейсов пока действует в старом здании. На новом объекте будет вся необходимая инфраструктура для пограничного, таможенного и других видов контроля. "Мы рассчитываем, что со временем Южно-Сахалинский аэропорт станет хабом для дальневосточников, которые летят за рубеж, для иностранных туристов. Чтобы это произошло, необходимо создать для пассажиров максимально комфортные условия. В частности, оборудовать и запустить новый пункт пропуска через госграницу. С этой целью мы сотрудничаем с представителями пограничной службы и оказываем им все возможное содействие", - отметил председатель правительства региона Алексей Белик, который проверил ход работы на объекте. По его словам, сейчас из Южно-Сахалинска выполняются авиарейсы в аэропорты Пекина и Харбина, ведутся переговоры относительно новых маршрутов в Шанхай и Вьетнам, в планах – запустить полеты по курортным местам Юго-Восточной Азии. В новом международном воздушном пункте пропуска установят автоматические модули для самостоятельного прохождения паспортного контроля, системы видеонаблюдения, доступа и связи, которые обеспечат высокий уровень контроля и безопасности, а также пропускную способность до 600 человек в час. Подобные высокотехнологичные устройства работают только в лучших международных аэропортах России. "В настоящее время готовность международного воздушного пункта пропуска составляет 85%. Планируется, что осенью он будет запущен в работу. Благодаря этому будет обеспечено высокое качество обслуживания пассажиров международных рейсов в нашем аэровокзале", - цитирует пресс-служба регионального минтранса слова гендиректора аэровокзала Южно-Сахалинска Руслан Степанца.

