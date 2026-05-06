Алиханов назвал условия для замены французского двигателя на Superjet-100
2026-05-06T06:37+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что формирование финансовой модели для замены французского двигателя на предыдущей модели самолета Superjet-100 будет возможно после оценки всех комплектующих, необходимых к импортозамещению.
"При этом нам, помимо самих двигателей, необходимо провести работу по оценке других комплектующих, которые потребуют замены на отечественные аналоги. После чего мы будем с авиакомпаниями формировать взвешенную, взаимовыгодную для производителей и самих авиакомпаний финансовую модель", - сказал министр.
В январе текущего года замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщил журналистам, что ведомство совместно с Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК) корпорациями (входят в госкорпорацию "Ростех") рассматривают возможность проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) для ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet-100. Препятствий для проведения таких работ не наблюдается.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что план ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet-100 за счет российских двигателей ПД-8 сохраняется.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 мая в 8.00 мск.
Алиханов: для замены французского двигателя на Superjet-100 нужно оценить комплектующие
