Алиханов рассказал о ключевых задачах российского авиастроения

2026-05-06T12:42+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. России в ближайшие 5-10 лет предстоит закрыть белые пятна в гражданском авиастроении, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. "Самой первой задачей я бы назвал - закрыть те ниши, которые у нас являются белыми пятнами. Потому что чем больше самолет, тем больше внимания он привлекает. На самом деле у нас значительная ниша в настоящий момент не занята, например, в вертолетостроении – машины легкого класса", - ответил министр на вопрос о том, какие ключевые задачи сейчас стоят перед российским авиастроением на ближайшие 5-10 лет. Алиханов добавил, что в области легкой авиации в стране большой пробел по серийному изготовлению самолетов от двух до девяти мест. При этом легкий многоцелевой самолет "Байкал" не сможет полностью закрыть всю потребность в этом сегменте. "Один "Байкал" не закроет здесь всю потребность. Нам необходимы разного размера машины с разной грузоподъемностью. Здесь должна быть работа целого ряда ведомств, направленная на развитие нашей легкой авиации", - пояснил глава Минпромторга РФ.

