Алиханов назвал Россию мировым лидером в нише тяжелых вертолетов

Россия является мировым лидером в нише тяжелых вертолетов, таких как Ми-26, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

2026-05-06T16:59+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером в нише тяжелых вертолетов, таких как Ми-26, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В нише тяжелых вертолетом, таких как Ми-26, Россия - мировой лидер, никто не строит вертолеты с такой грузоподъемностью. И в этом году мы начали работу по импортозамещению двигателя на этом вертолете", - сказал министр. В октябре 2025 года Алиханов сообщал, что новый авиационный двигатель ПД-8В для транспортного вертолета Ми-26 проектируется на российском программном обеспечении.

