https://1prime.ru/20260506/alikhanov-869718100.html
Алиханов назвал Россию мировым лидером в нише тяжелых вертолетов
Россия является мировым лидером в нише тяжелых вертолетов, таких как Ми-26, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T16:59+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером в нише тяжелых вертолетов, таких как Ми-26, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В нише тяжелых вертолетом, таких как Ми-26, Россия - мировой лидер, никто не строит вертолеты с такой грузоподъемностью. И в этом году мы начали работу по импортозамещению двигателя на этом вертолете", - сказал министр. В октябре 2025 года Алиханов сообщал, что новый авиационный двигатель ПД-8В для транспортного вертолета Ми-26 проектируется на российском программном обеспечении.
2026
Глава Минпромторга Алиханов: Россия является мировым лидером в нише тяжелых вертолетов