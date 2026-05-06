Apple хочет зарегистрировать товарный знак в России
Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать одноименный товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
2026-05-06T12:59+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать одноименный товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка поступила в ведомство в мае, в качестве заявителя указана компания "Эппл Инк". Если Роспатент зарегистрирует знак, Apple сможет продавать в России бумажники, изделия для документов, папки, визитницы и многое другое. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. В 2022 года компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.
