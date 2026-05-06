Назван топ городов России по спросу на аренду квартир на майские праздники - 06.05.2026, ПРАЙМ
Назван топ городов России по спросу на аренду квартир на майские праздники
2026-05-06T08:56+0300
"Авито Путешествия": Казань вошла в топ-5 по спросу на аренду квартир на майские праздники

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Казань, Санкт-Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород вошли в топ-5 направлений по спросу российских туристов на аренду квартир на предстоящие майские праздники, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия".
"Самыми популярными направлениями по количеству бронирований квартир на майские праздники 2026 года стали Казань (6,9 тысячи рублей в сутки - средняя стоимость), Санкт-Петербург (5,8 тысячи), Москва (6 тысяч рублей), Волгоград (5,4 тысячи) и Нижний Новгород (6,4 тысячи)", - говорится в исследовании.
По данным сервиса, чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом проживать в квартирах туристы в среднем планируют втроем.
"В среднем по стране арендовать посуточную квартиру можно за 5,2 тысячи рублей в сутки", - поделились аналитики.
В свою очередь в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Московской области, где стоимость суток проживания составляет 19,7 тысячи рублей, в Ленинградской области - 14,6 тысячи, в Краснодарском крае - 13 тысяч, в Карелии - 11 тысяч и в Республике Алтай - 8,1 тысячи рублей.
Отмечается, что большим спросом в этой категории пользуются загородные дома и коттеджи, а проживать здесь планируют компанией из шести человек.
В сервисе также выделили топ-5 городов по спросу на бронирование отелей на майские праздники. Лидером стал Краснодарский край со средней стоимостью ночи в 4,7 тысячи рублей. Далее идет Ленинградская область с показателем в 5,1 тысячи рублей, Татарстан - 6,1 тысячи, а также Московская и Ярославская области - 5,5 и 6,6 тысячи рублей соответственно.
"Если говорить о продолжительности поездки, то посуточное жилье и номера в отелях бронируют в среднем на две ночи, что связано с короткими майскими в этом году", - пояснили там.
В сервисе обратили внимание, что среди ключевых трендов сезона 2026 года можно выделить устойчивое распределение спроса. Так, посуточные квартиры и отели чаще выбирают для экскурсионных поездок, а повышенный интерес к домам в Краснодарском крае обусловлен теплым климатом и близостью моря. "А популярность Карелии и Алтая - запросом на природу и уединенный отдых", - подчеркнули аналитики.
 
