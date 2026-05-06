Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кнайсль сравнила одержимость европейцев Россией с психической болезнью - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/avstrija-869700184.html
Кнайсль сравнила одержимость европейцев Россией с психической болезнью
Кнайсль сравнила одержимость европейцев Россией с психической болезнью - 06.05.2026, ПРАЙМ
Кнайсль сравнила одержимость европейцев Россией с психической болезнью
Страны Западной Европы одержимы якобы исходящей от России угрозой, это подобно психическому заболеванию, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T03:54+0300
2026-05-06T04:02+0300
общество
здоровье
мировая экономика
австрия
запад
москва
карин кнайсль
владимир путин
спбгу
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869700184.jpg?1778029348
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Страны Западной Европы одержимы якобы исходящей от России угрозой, это подобно психическому заболеванию, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Они одержимы президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, они одержимы Россией. Это нельзя объяснить рационально", - сказала она. Кнайсль обратила внимание, что в последних доктринах национальной безопасности европейских стран все чаще говорится о необходимости быть готовыми к потенциальной конфронтации на континенте. По ее словам, одной из целей стран-членов ЕС является модернизация своих вооруженных сил, состояние которых ухудшалось десятилетиями как в вопросах финансирования, так и их комплектования. "Однако большое "но", о котором я должна сказать, заключается в том, что все это делается с желанием вступить в конфронтацию с Россией. В этом и состоит проблема", - добавила она. По мнению собеседницы агентства, одержимость стран Запада конфликтом с Россией подобна заболеванию. "Я называю это патологической одержимостью. Это психическое заболевание. Им нельзя помочь, мы не в ответе за них", - заключила Кнайсль. Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
австрия
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, мировая экономика, австрия, запад, москва, карин кнайсль, владимир путин, спбгу, ес, нато
Общество , Здоровье, Мировая экономика, АВСТРИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Карин Кнайсль, Владимир Путин, СПбГУ, ЕС, НАТО
03:54 06.05.2026 (обновлено: 04:02 06.05.2026)
 
Кнайсль сравнила одержимость европейцев Россией с психической болезнью

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад одержим якобы исходящей от России угрозой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Страны Западной Европы одержимы якобы исходящей от России угрозой, это подобно психическому заболеванию, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Они одержимы президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, они одержимы Россией. Это нельзя объяснить рационально", - сказала она.
Кнайсль обратила внимание, что в последних доктринах национальной безопасности европейских стран все чаще говорится о необходимости быть готовыми к потенциальной конфронтации на континенте. По ее словам, одной из целей стран-членов ЕС является модернизация своих вооруженных сил, состояние которых ухудшалось десятилетиями как в вопросах финансирования, так и их комплектования.
"Однако большое "но", о котором я должна сказать, заключается в том, что все это делается с желанием вступить в конфронтацию с Россией. В этом и состоит проблема", - добавила она.
По мнению собеседницы агентства, одержимость стран Запада конфликтом с Россией подобна заболеванию.
"Я называю это патологической одержимостью. Это психическое заболевание. Им нельзя помочь, мы не в ответе за них", - заключила Кнайсль.
Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ОбществоЗдоровьеМировая экономикаАВСТРИЯЗАПАДМОСКВАКарин КнайсльВладимир ПутинСПбГУЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала