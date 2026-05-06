Кнайсль сравнила одержимость европейцев Россией с психической болезнью

Страны Западной Европы одержимы якобы исходящей от России угрозой, это подобно психическому заболеванию, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T03:54+0300

МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Страны Западной Европы одержимы якобы исходящей от России угрозой, это подобно психическому заболеванию, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Они одержимы президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, они одержимы Россией. Это нельзя объяснить рационально", - сказала она. Кнайсль обратила внимание, что в последних доктринах национальной безопасности европейских стран все чаще говорится о необходимости быть готовыми к потенциальной конфронтации на континенте. По ее словам, одной из целей стран-членов ЕС является модернизация своих вооруженных сил, состояние которых ухудшалось десятилетиями как в вопросах финансирования, так и их комплектования. "Однако большое "но", о котором я должна сказать, заключается в том, что все это делается с желанием вступить в конфронтацию с Россией. В этом и состоит проблема", - добавила она. По мнению собеседницы агентства, одержимость стран Запада конфликтом с Россией подобна заболеванию. "Я называю это патологической одержимостью. Это психическое заболевание. Им нельзя помочь, мы не в ответе за них", - заключила Кнайсль. Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

