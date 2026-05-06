В США цена на бензин достигла второго максимума в истории
ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США превысила 4,5 доллара за галлон (около 3,8 литра) и достигла второго максимального значения в истории - дороже топливо стоило только в 2022 году при прошлом президенте Джо Байдене, следует из данных аналитиков.
Как выяснило РИА Новости на основе открытых данных, только в двух из 50 американских штатов цена на бензин остается незначительно ниже 4 долларов, приближаясь к этой отметке. Только однажды стоимость топлива превысила 4 доллара во всех штатах - в мае 2022 года. За этим последовал рост до абсолютного максимума за всю историю, когда цена превысила 5 долларов. Республиканец Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей предвыборной кампании, критикуя тогдашнего президента.
По данным американской автомобильной ассоциации, нынешняя средняя стоимость самого распространенного бензина марки Regular (аналог АИ-92) поднялась до 4,536 доллара. В Калифорнии за галлон просят в среднем 6,16 доллара. Это второй максимальный показатель в истории после лета 2022 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.