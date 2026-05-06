Бизнес в Германии признал пагубность антироссийской политики, заявил посол
2026-05-06T03:17+0300
БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. Бизнес в Германии признает бесперспективность антироссийской политики, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев. "Представители делового сообщества – реальной движущей силы германской экономики – признают бесперспективность и пагубность такой политики", - отметил посол. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
