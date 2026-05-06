В Турции частично возобновили транзит судов через Босфорский пролив - 06.05.2026, ПРАЙМ
В Турции частично возобновили транзит судов через Босфорский пролив
2026-05-06T23:28+0300
бизнес, босфорский пролив, турция, панама
23:28 06.05.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКатер полиции патрулирует пролив Босфор в окрестностях дворца Чираган в Стамбуле
Катер полиции патрулирует пролив Босфор в окрестностях дворца Чираган в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 мая - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции частично возобновлен, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны страны.
Транзит через пролив был приостановлен вечером в среду из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Queen Bee под флагом Панамы.
"Судоходство в Босфоре возобновлено с севера на юг с 22.00 мск", - сообщили в ведомстве.
Заглохший сухогруз отбуксирован к одному из причалов в Мраморном море.
Поставки газа восстановятся, когда откроют Ормузский пролив, пишут СМИ
Вчера, 17:16
 
