В Турции частично возобновили транзит судов через Босфорский пролив

2026-05-06T23:28+0300

СТАМБУЛ, 6 мая - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции частично возобновлен, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны страны. Транзит через пролив был приостановлен вечером в среду из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Queen Bee под флагом Панамы. "Судоходство в Босфоре возобновлено с севера на юг с 22.00 мск", - сообщили в ведомстве. Заглохший сухогруз отбуксирован к одному из причалов в Мраморном море.

