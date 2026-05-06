В Турции частично возобновили транзит судов через Босфорский пролив
2026-05-06T23:28+0300
СТАМБУЛ, 6 мая - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции частично возобновлен, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны страны. Транзит через пролив был приостановлен вечером в среду из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Queen Bee под флагом Панамы. "Судоходство в Босфоре возобновлено с севера на юг с 22.00 мск", - сообщили в ведомстве. Заглохший сухогруз отбуксирован к одному из причалов в Мраморном море.
