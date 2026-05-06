Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме объяснили принцип списания безнадежных долгов по налогам с мая - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/dolgi-869686738.html
В Госдуме объяснили принцип списания безнадежных долгов по налогам с мая
В Госдуме объяснили принцип списания безнадежных долгов по налогам с мая - 06.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили принцип списания безнадежных долгов по налогам с мая
С 1 мая 2026 года вступают в силу изменения, инициированные федеральными законами № 287‑ФЗ от 31 июля 2025 года и № 425‑ФЗ от 28 ноября 2025 года, которые... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T02:02+0300
2026-05-06T02:02+0300
фнс россии
госдума
долги
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/07/868985302_0:134:3162:1913_1920x0_80_0_0_9613f22013855457431fcdda7bd87791.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. С 1 мая 2026 года вступают в силу изменения, инициированные федеральными законами № 287‑ФЗ от 31 июля 2025 года и № 425‑ФЗ от 28 ноября 2025 года, которые позволяют ФНС списывать безнадёжную налоговую задолженность физических лиц. О том, какие долги спишут автоматически, а кому придётся действовать самостоятельно, агентству "Прайм" разъяснил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция "Единая Россия").Автоматическому списанию по закону № 287‑ФЗ подлежат долги в пределах 500 рублей (в расчёте на одного налогоплательщика), если до 1 ноября 2025 года не было принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или не направлено в суд заявление о взыскании, а также суммы, не превышающие 10 000 рублей по отдельным требованиям (критерии таких требований уточняются в порядке, утверждённом приказом ФНС).Порядок списания утверждён приказом ФНС№ ЕД‑1‑8/126@ от 27 февраля 2026 года(зарегистрирован в Минюсте 31 марта 2026 г.,вступает в силу с 1 мая 2026 г.).Закон уточняет перечень ситуаций, когда долг признаётся безнадёжным для физических лиц и организаций: ликвидация должника или его исключение из ЕГРЮЛ; банкротство гражданина или ИП (при отсутствии оснований для взыскания); смерть физического лица (если долг превышает стоимость наследства) или объявление его умершим; истечение сроков давности взыскания по решению суда; возврат судом заявления о банкротстве из‑за отсутствия средств; списание средств с банковского счёта должника, если деньги не поступили в бюджет из‑за ликвидации банка; снятие с учёта в налоговом органе иностранной организации.Новшеством стало право налоговых органов списывать безнадёжные долги не только по федеральным, но и по региональным и местным налогам (транспортный, земельный, налог на имущество), если это предусмотрено законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований или актами представительного органа федеральной территории "Сириус". Эти основания закреплены новой редакцией пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса РФ.&quot;Многие люди годами висели в базах ФНС как должники за символические суммы — 300, 400,800 рублей, которые никто не взыскивал, но формально задолженность числилась. Она могла стать препятствием для выезда за границу, получения кредита, оформления налогового вычета. Теперь такие долги будут списаны автоматически. Проверить списание можно в личном кабинете налогоплательщика&quot;,— пояснил Чаплин.Новые правила не распространяются на задолженность, возникшую после 1 ноября 2025 года, а также на долги, по которым уже ведётся активное исполнительное производство. После получения подтверждающих документов налоговый орган выносит решение и оформляет списание в порядке, установленном приказом ФНС.
https://1prime.ru/20260423/zhkkh-869369185.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/07/868985302_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_b9cab780d51afd684d08d49b3b719015.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фнс россии, госдума, долги
ФНС России, Госдума, долги
02:02 06.05.2026
 
В Госдуме объяснили принцип списания безнадежных долгов по налогам с мая

Депутат Чаплин объяснил, какие долги спишут с мая 2026 года

© РИА Новости . Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкРейды судебных приставов в Москве
Рейды судебных приставов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. С 1 мая 2026 года вступают в силу изменения, инициированные федеральными законами № 287‑ФЗ от 31 июля 2025 года и № 425‑ФЗ от 28 ноября 2025 года, которые позволяют ФНС списывать безнадёжную налоговую задолженность физических лиц. О том, какие долги спишут автоматически, а кому придётся действовать самостоятельно, агентству "Прайм" разъяснил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция "Единая Россия").
Счетчики - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
“Хуже, чем могло быть”. Почему нельзя банкротить долги по ЖКХ
23 апреля, 03:03
Автоматическому списанию по закону № 287‑ФЗ подлежат долги в пределах 500 рублей (в расчёте на одного налогоплательщика), если до 1 ноября 2025 года не было принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или не направлено в суд заявление о взыскании, а также суммы, не превышающие 10 000 рублей по отдельным требованиям (критерии таких требований уточняются в порядке, утверждённом приказом ФНС).
Порядок списания утверждён приказом ФНС№ ЕД‑1‑8/126@ от 27 февраля 2026 года(зарегистрирован в Минюсте 31 марта 2026 г.,вступает в силу с 1 мая 2026 г.).
Закон уточняет перечень ситуаций, когда долг признаётся безнадёжным для физических лиц и организаций: ликвидация должника или его исключение из ЕГРЮЛ; банкротство гражданина или ИП (при отсутствии оснований для взыскания); смерть физического лица (если долг превышает стоимость наследства) или объявление его умершим; истечение сроков давности взыскания по решению суда; возврат судом заявления о банкротстве из‑за отсутствия средств; списание средств с банковского счёта должника, если деньги не поступили в бюджет из‑за ликвидации банка; снятие с учёта в налоговом органе иностранной организации.
Новшеством стало право налоговых органов списывать безнадёжные долги не только по федеральным, но и по региональным и местным налогам (транспортный, земельный, налог на имущество), если это предусмотрено законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований или актами представительного органа федеральной территории "Сириус". Эти основания закреплены новой редакцией пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса РФ.

"Многие люди годами висели в базах ФНС как должники за символические суммы — 300, 400,800 рублей, которые никто не взыскивал, но формально задолженность числилась. Она могла стать препятствием для выезда за границу, получения кредита, оформления налогового вычета. Теперь такие долги будут списаны автоматически. Проверить списание можно в личном кабинете налогоплательщика",— пояснил Чаплин.

Новые правила не распространяются на задолженность, возникшую после 1 ноября 2025 года, а также на долги, по которым уже ведётся активное исполнительное производство. После получения подтверждающих документов налоговый орган выносит решение и оформляет списание в порядке, установленном приказом ФНС.
 
ФНС РоссииГосдумадолги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала