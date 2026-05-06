В Госдуме объяснили принцип списания безнадежных долгов по налогам с мая

2026-05-06T02:02+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. С 1 мая 2026 года вступают в силу изменения, инициированные федеральными законами № 287‑ФЗ от 31 июля 2025 года и № 425‑ФЗ от 28 ноября 2025 года, которые позволяют ФНС списывать безнадёжную налоговую задолженность физических лиц. О том, какие долги спишут автоматически, а кому придётся действовать самостоятельно, агентству "Прайм" разъяснил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция "Единая Россия").Автоматическому списанию по закону № 287‑ФЗ подлежат долги в пределах 500 рублей (в расчёте на одного налогоплательщика), если до 1 ноября 2025 года не было принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или не направлено в суд заявление о взыскании, а также суммы, не превышающие 10 000 рублей по отдельным требованиям (критерии таких требований уточняются в порядке, утверждённом приказом ФНС).Порядок списания утверждён приказом ФНС№ ЕД‑1‑8/126@ от 27 февраля 2026 года(зарегистрирован в Минюсте 31 марта 2026 г.,вступает в силу с 1 мая 2026 г.).Закон уточняет перечень ситуаций, когда долг признаётся безнадёжным для физических лиц и организаций: ликвидация должника или его исключение из ЕГРЮЛ; банкротство гражданина или ИП (при отсутствии оснований для взыскания); смерть физического лица (если долг превышает стоимость наследства) или объявление его умершим; истечение сроков давности взыскания по решению суда; возврат судом заявления о банкротстве из‑за отсутствия средств; списание средств с банковского счёта должника, если деньги не поступили в бюджет из‑за ликвидации банка; снятие с учёта в налоговом органе иностранной организации.Новшеством стало право налоговых органов списывать безнадёжные долги не только по федеральным, но и по региональным и местным налогам (транспортный, земельный, налог на имущество), если это предусмотрено законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований или актами представительного органа федеральной территории "Сириус". Эти основания закреплены новой редакцией пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса РФ."Многие люди годами висели в базах ФНС как должники за символические суммы — 300, 400,800 рублей, которые никто не взыскивал, но формально задолженность числилась. Она могла стать препятствием для выезда за границу, получения кредита, оформления налогового вычета. Теперь такие долги будут списаны автоматически. Проверить списание можно в личном кабинете налогоплательщика",— пояснил Чаплин.Новые правила не распространяются на задолженность, возникшую после 1 ноября 2025 года, а также на долги, по которым уже ведётся активное исполнительное производство. После получения подтверждающих документов налоговый орган выносит решение и оформляет списание в порядке, установленном приказом ФНС.

