Экс-сотрудник Госплана ГДР заявил о негативном влиянии санкций на Германию - 06.05.2026, ПРАЙМ
Экс-сотрудник Госплана ГДР заявил о негативном влиянии санкций на Германию
Экс-сотрудник Госплана ГДР заявил о негативном влиянии санкций на Германию - 06.05.2026, ПРАЙМ
Экс-сотрудник Госплана ГДР заявил о негативном влиянии санкций на Германию
Прекращение взаимовыгодного сотрудничества Германии с Россией и санкции оказали крайне негативное влияние на ФРГ, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T02:02+0300
2026-05-06T02:20+0300
экономика
россия
мировая экономика
германия
рф
запад
БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. Прекращение взаимовыгодного сотрудничества Германии с Россией и санкции оказали крайне негативное влияние на ФРГ, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР - ред.). "Развитие экономического сотрудничества российских и немецких предприятий в период примерно с 2005 по 2015 год показало, какие значительные потенциалы в обоюдных интересах могут быть реализованы", - заявил бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности. Он отметил, что сотрудничество с Россией предоставляло Германии стабильные и долгосрочные возможности сбыта своей продукции, особенно в области машиностроения и химической промышленности. Германия, в свою очередь, испытывает крайне высокую потребность в сырье, которое Россия могла бы поставлять в отличном качестве и в любых объемах, подчеркнул эксперт, который также работал консультантом в России и на Украине. "Разрыв этого взаимовыгодного сотрудничества, произошедший в результате введения санкций, крайне негативно сказался на Германии. Теперь Германия закупает сырье по чрезвычайно высоким ценам на самых разных рынках", - заключил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
02:02 06.05.2026 (обновлено: 02:20 06.05.2026)
 
Экс-сотрудник Госплана ГДР заявил о негативном влиянии санкций на Германию

РИА Новости: прекращение сотрудничества с Россией негативно повлияло на Германию

