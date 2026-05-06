Эксперт оценил идею запретить майнинг в Москве и области
Эксперт оценил идею запретить майнинг в Москве и области
01:17 06.05.2026 (обновлено: 02:10 06.05.2026)
 
Эксперт оценил идею запретить майнинг в Москве и области

Навроцкий: запрет майнинга в Москве и области имеет смысл для энергобезопасности

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Запрет майнинга в Москве и Московской области имеет смысл для обеспечения энергобезопасности и высвобождения мощности для более приоритетных потребителей, заявил РИА Новости технический директор по майнингу АО "Гбиг майнинг" Никита Навроцкий.
Ранее, в апреле, министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов заявил, что необходимо ввести запрет майнинга криптовалют на территории Москвы и Московской области для регулирования роста потребления центров обработки данных (ЦОД). Позднее в областном минэнерго сообщили РИА Новости, что окончательного решения по этому вопросу еще нет. Затем в Минэнерго России заявляли, что власти Москвы и Московской области официально не обращались в ведомство с предложением запретить майнинг.
"Есть ли смысл в запрете? С точки зрения энергобезопасности - да, частичный или полный запрет в перегруженном регионе выглядит логичным инструментом. Он не решает всех системных проблем, но быстро снимает часть нагрузки и освобождает мощность для более приоритетных потребителей: жилья, социальной инфраструктуры и промышленности", - сказал эксперт.
Круглосуточное потребление большого объема электроэнергии майнерами представляет риск для энергосистемы Москвы и области. "Потребление происходит круглосуточно, а сети и распределительная инфраструктура проектировались под иную структуру. Это повышает риск локальных перегрузок, скачков напряжения и аварийных отключений, особенно зимой", - добавил Навроцкий.
В министерстве энергетики Московской области также поясняли, что отказ от майнинга высвободил бы для региона 500 мегаватт мощности в год.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позднее круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
