В ассоциации автодилеров рассказали, как получить скидку на автомобиль - 06.05.2026, ПРАЙМ
В ассоциации автодилеров рассказали, как получить скидку на автомобиль
Бизнес
01:41 06.05.2026 (обновлено: 02:11 06.05.2026)
 
В ассоциации автодилеров рассказали, как получить скидку на автомобиль

РИА Новости: покупатель может попросить у дилера скидку на автомобиль

БРЯНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Покупатель в условиях, когда предложение на рынке опережает потребительский спрос, может запросить у дилера скидку на автомобиль или дополнительное оборудование, а если тот откажет, обратиться к другому продавцу, который пойдет навстречу клиенту, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Сегодня предложение на авторынке опережает покупательский спрос. В этих условиях у покупателя есть выбор: остаться или развернуться и уйти в другой салон, попросить скидку. В одном салоне не дали, а в другом - предоставят", - рассказал эксперт.
Подщеколдин добавил, что дилеры зарабатывают, в том числе, на продаже дополнительного оборудования и услуг при продаже нового автомобиля, и эта практика торговли существовала всегда.
"Но сегодня покупатель может поторговаться, дефицита автомобилей нет. Многие салоны идут на условия клиента, потому что сегодня покупатель в дефиците", - отметил эксперт.
 
