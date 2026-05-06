В ассоциации автодилеров рассказали, как получить скидку на автомобиль - 06.05.2026, ПРАЙМ

Покупатель в условиях, когда предложение на рынке опережает потребительский спрос, может запросить у дилера скидку на автомобиль или дополнительное... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T02:11+0300

БРЯНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Покупатель в условиях, когда предложение на рынке опережает потребительский спрос, может запросить у дилера скидку на автомобиль или дополнительное оборудование, а если тот откажет, обратиться к другому продавцу, который пойдет навстречу клиенту, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин. "Сегодня предложение на авторынке опережает покупательский спрос. В этих условиях у покупателя есть выбор: остаться или развернуться и уйти в другой салон, попросить скидку. В одном салоне не дали, а в другом - предоставят", - рассказал эксперт. Подщеколдин добавил, что дилеры зарабатывают, в том числе, на продаже дополнительного оборудования и услуг при продаже нового автомобиля, и эта практика торговли существовала всегда. "Но сегодня покупатель может поторговаться, дефицита автомобилей нет. Многие салоны идут на условия клиента, потому что сегодня покупатель в дефиците", - отметил эксперт.

internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

