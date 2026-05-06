Эксперт рассказал, как повысить ставки по вкладу - 06.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как повысить ставки по вкладу
Ставки по вкладу россияне могут повысить несколькими способами, рассказал РИА Новости директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T01:47+0300
2026-05-06T02:22+0300
банки
финансы
россия
01:47 06.05.2026 (обновлено: 02:22 06.05.2026)
 
Эксперт рассказал, как повысить ставки по вкладу

РИА Новости: Гамзаев посоветовал сравнивать предложения разных банков по вкладам

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Ставки по вкладу россияне могут повысить несколькими способами, рассказал РИА Новости директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев.
"Повысить процентную ставку по вкладу можно несколькими способами. Во-первых, стоит внимательно изучить предложения разных банков и сравнить условия (сделать это можно в том числе на финансовом маркетплейсе) - часто новые клиенты получают более выгодные ставки, чем действующие, поэтому открытие вклада в другом банке может оказаться выгоднее", - рассказал он.
Во-вторых, по его словам, многие банки предлагают повышенные ставки при выполнении определенных условий: например, при размещении крупной суммы (от определенного порога), при оформлении вклада онлайн через мобильное приложение, при подключении дополнительных банковских продуктов (подписка, страховка, инвестиционный счет) или при выборе длительного срока размещения.
"Также эффективная стратегия - использование "лестницы вкладов", когда средства распределяются между несколькими вкладами с разными сроками, что позволяет при наступлении срока окончания одного из них перекладывать деньги в новый вклад с актуальной повышенной ставкой", - добавил Гамзаев.
Эксперт также порекомендовал отслеживать акции и специальные предложения банков, приуроченные к праздникам, сезонным распродажам или запуску новых продуктов. По его словам, в такие периоды ставки могут быть выше среднерыночных.
 
