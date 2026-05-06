Экономист дал прогноз по росту госдолга США

Госдолг США рискует пробить отметку в 40 триллионов долларов уже к осени в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на три месяца, такое... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T05:48+0300

экономика

мировая экономика

сша

ближний восток

израиль

антон табах

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Госдолг США рискует пробить отметку в 40 триллионов долларов уже к осени в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на три месяца, такое мнение высказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. В конце марта - почти спустя месяц с начала конфликта на Ближнем Востоке - госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. "Если операция затянется более чем на три месяца, то госдолг может превысить 40 триллионов долларов уже к осени", - полагает Родин. Он объяснил, что расходы на оборону - закупка оружия, зарплата военнослужащих, восстановление объектов, оснащение баз - оказывает давление на госбюджет. Из-за того, что в Штатах он дефицитный, администрации приходится привлекать заемные средства. Эксперт напомнил, что американский госдолг резко вырос за первые две недели конфликта - более чем на 100 миллиардов долларов. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах также считает, что "дыры" в американском бюджете администрация покрывает из заемных средств. "Если экономика слабо растет, а социальные и военные расходы повысились, то дыры в бюджете покрывают из заемных средств. В Соединенных Штатах нет возможности заниматься бюджетной консолидацией из-за текущих политических раскладов и отсутствия политической воли у любой из партий", - заключил Табах. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

