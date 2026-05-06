https://1prime.ru/20260506/es-869703081.html
"Это членовредительство". В США обвинили Каллас и фон дер Ляйен
"Это членовредительство". В США обвинили Каллас и фон дер Ляйен - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Это членовредительство". В США обвинили Каллас и фон дер Ляйен
Разрушая отношения с Россией, страны ЕС рассчитывали на укрепление альянса с Соединенными Штатами, однако сейчас уже Вашингтон начинает отдаляться от Брюсселя,... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T06:46+0300
2026-05-06T06:46+0300
2026-05-06T06:47+0300
сша
европа
брюссель
джеффри сакс
кая каллас
сергей лавров
ес
нато
мид
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Разрушая отношения с Россией, страны ЕС рассчитывали на укрепление альянса с Соединенными Штатами, однако сейчас уже Вашингтон начинает отдаляться от Брюсселя, такое мнение Сакс в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Европа отрезала себя от России. Ближний Восток перестраивается, и теперь Европа, по сути, кладет все свои яйца в корзину США. <…> Но даже США сейчас совершенно открыто теряют интерес к Европе, которая становится все менее значимой", — заявил профессор.НО в то же время он допустил, что европейских государств еще остается шанс на нормализацию диалога с Москвой."Европейцам следовало бы задуматься, что именно США приложили немало усилий, чтобы отдалить Европу от России. На протяжении десятилетий США предостерегали от строительства "Северного потока" и Германии и России. <…> Это настоящее членовредительство! <…> Но европейцы еще опомнятся. <…> Правда, при таких лидерах, как фон дер Ляйен, Кая Каллас, Мерц или Стармер, этого, конечно, не произойдет", — объяснил Сакс. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на то, что европейские элиты препятствуют поиску дипломатического решения украинского кризиса. Глава ведомства отметил, что Брюссель фактически подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий "до последнего украинца".В последние годы российская сторона фиксирует небывалую активность сил Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. В НАТО объясняют расширение присутствия политикой "сдерживания", в то время как Москва неоднократно выражала протест против милитаризации региона. Российский МИД подтверждал готовность к контактам с блоком, но исключительно на условиях паритета и при отказе Запада от нагнетания военной напряженности на континенте.
https://1prime.ru/20260504/rossiya-869666883.html
сша
европа
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, брюссель, джеффри сакс, кая каллас, сергей лавров, ес, нато, мид, россия
США, ЕВРОПА, Брюссель, Джеффри Сакс, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, МИД, РОССИЯ
"Это членовредительство". В США обвинили Каллас и фон дер Ляйен
Профессор Сакс: ЕС отрезал себя от РФ, а теперь США отгораживаются от Европы
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ.
Разрушая отношения с Россией, страны ЕС рассчитывали на укрепление альянса с Соединенными Штатами, однако сейчас уже Вашингтон начинает отдаляться от Брюсселя, такое мнение Сакс в эфире YouTube-канала
высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Европа отрезала себя от России. Ближний Восток перестраивается, и теперь Европа, по сути, кладет все свои яйца в корзину США. <…> Но даже США сейчас совершенно открыто теряют интерес к Европе, которая становится все менее значимой", — заявил профессор.
НО в то же время он допустил, что европейских государств еще остается шанс на нормализацию диалога с Москвой.
"Европейцам следовало бы задуматься, что именно США приложили немало усилий, чтобы отдалить Европу от России. На протяжении десятилетий США предостерегали от строительства "Северного потока" и Германии и России. <…> Это настоящее членовредительство! <…> Но европейцы еще опомнятся. <…> Правда, при таких лидерах, как фон дер Ляйен, Кая Каллас, Мерц или Стармер, этого, конечно, не произойдет", — объяснил Сакс.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на то, что европейские элиты препятствуют поиску дипломатического решения украинского кризиса. Глава ведомства отметил, что Брюссель фактически подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий "до последнего украинца".
В последние годы российская сторона фиксирует небывалую активность сил Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. В НАТО объясняют расширение присутствия политикой "сдерживания", в то время как Москва неоднократно выражала протест против милитаризации региона. Российский МИД подтверждал готовность к контактам с блоком, но исключительно на условиях паритета и при отказе Запада от нагнетания военной напряженности на континенте.
"Очень скоро": в США выступили с предупреждением о России