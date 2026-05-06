"Это членовредительство". В США обвинили Каллас и фон дер Ляйен - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Это членовредительство". В США обвинили Каллас и фон дер Ляйен
Разрушая отношения с Россией, страны ЕС рассчитывали на укрепление альянса с Соединенными Штатами, однако сейчас уже Вашингтон начинает отдаляться от Брюсселя,... | 06.05.2026, ПРАЙМ
06:46 06.05.2026 (обновлено: 06:47 06.05.2026)
 
"Это членовредительство". В США обвинили Каллас и фон дер Ляйен

Профессор Сакс: ЕС отрезал себя от РФ, а теперь США отгораживаются от Европы

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Разрушая отношения с Россией, страны ЕС рассчитывали на укрепление альянса с Соединенными Штатами, однако сейчас уже Вашингтон начинает отдаляться от Брюсселя, такое мнение Сакс в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Европа отрезала себя от России. Ближний Восток перестраивается, и теперь Европа, по сути, кладет все свои яйца в корзину США. <…> Но даже США сейчас совершенно открыто теряют интерес к Европе, которая становится все менее значимой", — заявил профессор.
НО в то же время он допустил, что европейских государств еще остается шанс на нормализацию диалога с Москвой.
"Европейцам следовало бы задуматься, что именно США приложили немало усилий, чтобы отдалить Европу от России. На протяжении десятилетий США предостерегали от строительства "Северного потока" и Германии и России. <…> Это настоящее членовредительство! <…> Но европейцы еще опомнятся. <…> Правда, при таких лидерах, как фон дер Ляйен, Кая Каллас, Мерц или Стармер, этого, конечно, не произойдет", — объяснил Сакс.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на то, что европейские элиты препятствуют поиску дипломатического решения украинского кризиса. Глава ведомства отметил, что Брюссель фактически подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий "до последнего украинца".
В последние годы российская сторона фиксирует небывалую активность сил Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. В НАТО объясняют расширение присутствия политикой "сдерживания", в то время как Москва неоднократно выражала протест против милитаризации региона. Российский МИД подтверждал готовность к контактам с блоком, но исключительно на условиях паритета и при отказе Запада от нагнетания военной напряженности на континенте.
