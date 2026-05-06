Рынок металлоконструкций в России просядет на четверть и уйдет к лидерам

2026-05-06T12:29+0300

МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В 2026 году емкость российского рынка металлоконструкций сократится на 20–30% по сравнению с прошлым годом и составит около 4 млн тонн. При этом порядка 1 млн тонн придется на сегмент сложных инженерных решений. Такой прогноз содержится в отраслевом обзоре Evraz Steel Building, представленном компанией.По оценке экспертов, отрасль перешла в фазу структурной трансформации, сопровождаемой снижением емкости, усилением конкуренции и укрупнением игроков. Среди ключевых тенденций 2026 года аналитики выделили сокращение инвестиционных программ заказчиков, снижение стоимости металлоконструкций на фоне перегретого предложения, а также выход на рынок китайских производителей."По итогам 2025 года Evraz Steel Building выплатил производителям металлоконструкций порядка 6,52 млрд рублей, что втрое превышает показатель 2023 года. Кроме того, партнерская сеть компании, включающая свыше 150 ЗМК, всегда может запросить сопровождение экспертов-практиков для повышения качества продукции", — отметила руководитель направления внешних коммуникаций Evraz Steel Building Екатерина Самарина.Структура спроса в текущем году продолжит смещаться в сторону промышленного строительства: индустриальные объекты, включая горнорудный сектор, сформируют наибольшую долю — 41%; энергетика займет 27%; нефтегазовая отрасль — 23%; гражданская инфраструктура — 9%.Evraz Steel Building демонстрирует опережающую динамику роста: за период с 2022 по 2025 годы объем поставок увеличился более чем в три раза — с 21 тыс. тонн до 73 тыс. тонн, при среднем ежегодном росте порядка 50%. По итогам прошлого года компания заняла первое место в России по объему поставок металлоконструкций. Устойчивость предприятий отрасли, по оценке компании, всё больше зависит от наличия долгосрочных контрактов с системными заказчиками.

