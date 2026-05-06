Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок металлоконструкций в России просядет на четверть и уйдет к лидерам - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/evraz-steel-building--869710829.html
Рынок металлоконструкций в России просядет на четверть и уйдет к лидерам
Рынок металлоконструкций в России просядет на четверть и уйдет к лидерам - 06.05.2026, ПРАЙМ
Рынок металлоконструкций в России просядет на четверть и уйдет к лидерам
В 2026 году емкость российского рынка металлоконструкций сократится на 20–30% по сравнению с прошлым годом и составит около 4 млн тонн. При этом порядка 1 млн... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T12:29+0300
2026-05-06T12:29+0300
evraz steel building
промышленность
металлопрокат
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868452851_42:0:2086:1150_1920x0_80_0_0_0f0c6e3221953f3d76025c6dcc114049.jpg
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В 2026 году емкость российского рынка металлоконструкций сократится на 20–30% по сравнению с прошлым годом и составит около 4 млн тонн. При этом порядка 1 млн тонн придется на сегмент сложных инженерных решений. Такой прогноз содержится в отраслевом обзоре Evraz Steel Building, представленном компанией.По оценке экспертов, отрасль перешла в фазу структурной трансформации, сопровождаемой снижением емкости, усилением конкуренции и укрупнением игроков. Среди ключевых тенденций 2026 года аналитики выделили сокращение инвестиционных программ заказчиков, снижение стоимости металлоконструкций на фоне перегретого предложения, а также выход на рынок китайских производителей.&quot;По итогам 2025 года Evraz Steel Building выплатил производителям металлоконструкций порядка 6,52 млрд рублей, что втрое превышает показатель 2023 года. Кроме того, партнерская сеть компании, включающая свыше 150 ЗМК, всегда может запросить сопровождение экспертов-практиков для повышения качества продукции&quot;, — отметила руководитель направления внешних коммуникаций Evraz Steel Building Екатерина Самарина.Структура спроса в текущем году продолжит смещаться в сторону промышленного строительства: индустриальные объекты, включая горнорудный сектор, сформируют наибольшую долю — 41%; энергетика займет 27%; нефтегазовая отрасль — 23%; гражданская инфраструктура — 9%.Evraz Steel Building демонстрирует опережающую динамику роста: за период с 2022 по 2025 годы объем поставок увеличился более чем в три раза — с 21 тыс. тонн до 73 тыс. тонн, при среднем ежегодном росте порядка 50%. По итогам прошлого года компания заняла первое место в России по объему поставок металлоконструкций. Устойчивость предприятий отрасли, по оценке компании, всё больше зависит от наличия долгосрочных контрактов с системными заказчиками.
https://1prime.ru/20260415/rost-869151854.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868452851_297:0:1830:1150_1920x0_80_0_0_bafd09e865aa74bb26b8f61915ca00e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
evraz steel building, промышленность, металлопрокат
Evraz Steel Building, Промышленность, металлопрокат
12:29 06.05.2026
 
Рынок металлоконструкций в России просядет на четверть и уйдет к лидерам

Evraz Steel Building: рынок металлоконструкций ждет спад на 20-30% и укрупнение

© Фото : Пресс-служба Evraz Steel BuildingEvraz Steel Building и "Стальмост" создают уникальные металлоконструкции
Evraz Steel Building и Стальмост создают уникальные металлоконструкции - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
© Фото : Пресс-служба Evraz Steel Building
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В 2026 году емкость российского рынка металлоконструкций сократится на 20–30% по сравнению с прошлым годом и составит около 4 млн тонн. При этом порядка 1 млн тонн придется на сегмент сложных инженерных решений. Такой прогноз содержится в отраслевом обзоре Evraz Steel Building, представленном компанией.
Конференция Клуба джентльменов - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Evraz Steel Building раскрыл секрет роста на фоне падения рынка
15 апреля, 07:01
По оценке экспертов, отрасль перешла в фазу структурной трансформации, сопровождаемой снижением емкости, усилением конкуренции и укрупнением игроков. Среди ключевых тенденций 2026 года аналитики выделили сокращение инвестиционных программ заказчиков, снижение стоимости металлоконструкций на фоне перегретого предложения, а также выход на рынок китайских производителей.

"По итогам 2025 года Evraz Steel Building выплатил производителям металлоконструкций порядка 6,52 млрд рублей, что втрое превышает показатель 2023 года. Кроме того, партнерская сеть компании, включающая свыше 150 ЗМК, всегда может запросить сопровождение экспертов-практиков для повышения качества продукции", — отметила руководитель направления внешних коммуникаций Evraz Steel Building Екатерина Самарина.

Структура спроса в текущем году продолжит смещаться в сторону промышленного строительства: индустриальные объекты, включая горнорудный сектор, сформируют наибольшую долю — 41%; энергетика займет 27%; нефтегазовая отрасль — 23%; гражданская инфраструктура — 9%.
Evraz Steel Building демонстрирует опережающую динамику роста: за период с 2022 по 2025 годы объем поставок увеличился более чем в три раза — с 21 тыс. тонн до 73 тыс. тонн, при среднем ежегодном росте порядка 50%. По итогам прошлого года компания заняла первое место в России по объему поставок металлоконструкций. Устойчивость предприятий отрасли, по оценке компании, всё больше зависит от наличия долгосрочных контрактов с системными заказчиками.
 
Evraz Steel BuildingПромышленностьметаллопрокат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала