СМИ: химпром Европы больше не может выпускать парацетамол - 06.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: химпром Европы больше не может выпускать парацетамол
FT: страны ЕС больше не могут выпускать базовые лекарства, такие как парацетамол

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Закрытие химических производственных мощностей в Европе привело к тому, что страны больше не могут выпускать такие базовые препараты, как парацетамол, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу европейской торговой ассоциации химической промышленности Cefic.
"Химическое производство сократилось вплоть до того, что ряд лекарств может производить только одна компания… ЕС больше не может выпускать такие препараты, как парацетамол", - передает газета слова Марко Менсинка, генерального директора Cefic (главной отраслевой ассоциации).
За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей, отмечается в материале. При этом темпы закрытия заводов продолжают ускоряться.
Одна из причин - наплыв более доступной химической продукции из Китая на европейский рынок. По словам Менсинка, растущий импорт из Поднебесной довел химпром Европы "до критической точки".
Против дешевого импорта из Китая Брюссель открыл 24 антидемпинговых расследования в 2024-2025 годы.
Глава компании Cefic объяснил, что Китай наращивает экспорт в Европу для того, чтобы компенсировать потери от закрытия американского рынка. "То, что Китай раньше отправлял в США, теперь идет в Европу", отметил Менсинк.
 
