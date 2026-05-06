Европе будет сложно достичь целевого уровня закачки в ПХГ, считает аналитик - 06.05.2026, ПРАЙМ
Европе будет сложно достичь целевого уровня закачки в ПХГ, считает аналитик
2026-05-06T15:46+0300
Рейтан: Европе будет сложно достичь цели 80% заполненности хранилищ газа к зиме

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Европе будет сложно достичь целевого уровня закачки в подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу следующей зимы на уровне 80%, заявил финансовый директор компании Equinor Торгрим Рейтан.
"Европе будет сложно восполнить истощенные запасы газа в хранилищах до целевого уровня заполненности в 80% к началу следующей зимы, учитывая неблагоприятные цены и более низкие, чем ожидалось, объемы поставок", - сказал он в ходе конференции с аналитиками.
"В настоящее время уровень заполненности европейских ПХГ составляет около 30%, что на 6 процентных пунктов ниже сезонной нормы", - добавил он.
Ключевым фактором неопределенности остается ситуация на Ближнем Востоке, которая усиливает дисбалансы на энергетических рынках, а также затрудняет прогнозирование сроков восстановления инфраструктуры и поставок, считает Рейтан.
По его словам, дополнительное давление связано с ожидаемым сокращением поставок из России примерно на 32 миллиарда кубометров в течение ближайших двух лет, что потребует увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
 
