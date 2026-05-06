ФАС выдала предостережения из-за заявлений в СМИ о возможном росте цен - 06.05.2026, ПРАЙМ
ФАС выдала предостережения из-за заявлений в СМИ о возможном росте цен
ФАС выдала предостережения из-за заявлений в СМИ о возможном росте цен

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала ряд предостережений в связи с публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимые товары, сообщила служба.
"Начальник аналитического отдела инвесткомпании "ИК "Риком-Траст" озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продовольственные товары. В свою очередь, директор по коммуникациям "GIS Mining" и генеральный директор ООО "Альянс Тракс" озвучили прогнозы стоимости топлива в 2026 году. Выступавшим в СМИ экспертам ФАС России выдала предостережения", - говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей.
Там напомнили, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.
"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России оперативно примет меры реагирования", - подытожили в службе.
 
