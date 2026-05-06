https://1prime.ru/20260506/fas-869709138.html

ФАС выдала предостережения из-за заявлений в СМИ о возможном росте цен

ФАС выдала предостережения из-за заявлений в СМИ о возможном росте цен - 06.05.2026, ПРАЙМ

ФАС выдала предостережения из-за заявлений в СМИ о возможном росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала ряд предостережений в связи с публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимые товары,... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T11:20+0300

2026-05-06T11:20+0300

2026-05-06T11:20+0300

бизнес

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/75/757637550_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_9579aa9639cee6b47760229580a5429d.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала ряд предостережений в связи с публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимые товары, сообщила служба. "Начальник аналитического отдела инвесткомпании "ИК "Риком-Траст" озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продовольственные товары. В свою очередь, директор по коммуникациям "GIS Mining" и генеральный директор ООО "Альянс Тракс" озвучили прогнозы стоимости топлива в 2026 году. Выступавшим в СМИ экспертам ФАС России выдала предостережения", - говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. Там напомнили, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. "В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России оперативно примет меры реагирования", - подытожили в службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество