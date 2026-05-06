https://1prime.ru/20260506/fas-869714706.html

ФАС добилась снижения цены иммунодепрессанта "Азатиоприн"

ФАС добилась снижения цены иммунодепрессанта "Азатиоприн" - 06.05.2026, ПРАЙМ

ФАС добилась снижения цены иммунодепрессанта "Азатиоприн"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену у единственного в России производителя иммунодепрессанта "Азатиоприн", цена снижена на 45,5%... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T15:02+0300

2026-05-06T15:02+0300

2026-05-06T15:02+0300

бизнес

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_501008e5f22cf71dca69c1c4f36ec9cb.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену у единственного в России производителя иммунодепрессанта "Азатиоприн", цена снижена на 45,5% относительно средней стоимости реализации в прошлом году, сообщила служба. В апреле ведомство заявило, что требует снизить цены на "Азатиоприн". Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). "ФАС России согласовала отпускную цену производителя "Озон Фармацевтика" на лекарственный препарат "Азатиоприн". Она снижена на 45,5% относительно средней стоимости реализации в 2025 году, а также на 6,3% - относительно минимальной стоимости оригинального лекарственного препарата в референтных странах", - говорится в сообщении. В ФАС отметили, что снижение стоимости стало возможным благодаря агрегации перечня ЖНВЛП и экономическому анализу ФАС России. "Это повысит доступность не имеющего аналогов препарата для граждан России", - добавили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество