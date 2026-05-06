СМИ: Франция предложила США и Ирану отдельное рассмотрение вопроса Ормуза

2026-05-06T18:55+0300

ПАРИЖ, 6 мая - ПРАЙМ. Франция предложила США и Ирану рассмотреть вопрос открытия судоходства в Ормузском проливе отдельно от других аспектов кризиса на Ближнем Востоке, пишет в среду газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. "Франция предлагает США и Ирану рассматривать вопрос (открытия судоходства в - ред.) Ормузском проливе "отдельно" от остальных вопросов конфликта (вокруг Ирана - ред.) и переговоров, поскольку этот вопрос представляет "общий интерес", - говорится в публикации. Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

