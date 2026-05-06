https://1prime.ru/20260506/finlyandiya-869707025.html

В Финляндии сделали громкое заявление о России

В Финляндии сделали громкое заявление о России - 06.05.2026, ПРАЙМ

В Финляндии сделали громкое заявление о России

финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Как я отмечал <...>, финны НЕ... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T09:39+0300

2026-05-06T09:39+0300

2026-05-06T09:39+0300

россия

финляндия

москва

александр стубб

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Простые финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Как я отмечал <...>, финны НЕ хотят войны. Помните, что они (власти — Прим. Ред.) даже не позволили нам проголосовать по вопросу [вступления] в НАТО", — говорится в его публикации в соцсети X.Он добавил, что большинство его соотечественников дружат с русским народом.Малинен подчеркнул, что нарратив о войне с Россией поддерживают только финские марионетки-глобалисты Александр Стубб и глава МИД Финляндии Элина Валтонен.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260505/stubb-869677081.html

https://1prime.ru/20260505/shvetsiya-869675719.html

финляндия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финляндия, москва, александр стубб, нато, в мире