https://1prime.ru/20260506/finlyandiya-869707025.html
В Финляндии сделали громкое заявление о России
В Финляндии сделали громкое заявление о России - 06.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии сделали громкое заявление о России
финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Как я отмечал <...>, финны НЕ... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T09:39+0300
2026-05-06T09:39+0300
2026-05-06T09:39+0300
россия
финляндия
москва
александр стубб
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Простые финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Как я отмечал <...>, финны НЕ хотят войны. Помните, что они (власти — Прим. Ред.) даже не позволили нам проголосовать по вопросу [вступления] в НАТО", — говорится в его публикации в соцсети X.Он добавил, что большинство его соотечественников дружат с русским народом.Малинен подчеркнул, что нарратив о войне с Россией поддерживают только финские марионетки-глобалисты Александр Стубб и глава МИД Финляндии Элина Валтонен.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260505/stubb-869677081.html
https://1prime.ru/20260505/shvetsiya-869675719.html
финляндия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, москва, александр стубб, нато, в мире
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Александр Стубб, НАТО, В мире
В Финляндии сделали громкое заявление о России
Профессор Малинен заявил о нежелании финнов воевать с РФ
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Простые финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Как я отмечал <...>, финны НЕ хотят войны. Помните, что они (власти — Прим. Ред.) даже не позволили нам проголосовать по вопросу [вступления] в НАТО", — говорится в его публикации в соцсети X.
"Близок момент". Стубб сделал поразительное заявление о Путине
Он добавил, что большинство его соотечественников дружат с русским народом.
Малинен подчеркнул, что нарратив о войне с Россией поддерживают только финские марионетки-глобалисты Александр Стубб и глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На Западе ужаснулись решению Швеции в отношении России