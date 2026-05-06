В Финляндии сделали громкое заявление о России - 06.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии сделали громкое заявление о России
финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
россия
финляндия
москва
александр стубб
нато
в мире
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Александр Стубб, НАТО, В мире
В Финляндии сделали громкое заявление о России

Профессор Малинен заявил о нежелании финнов воевать с РФ

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Простые финны, в отличие от руководства страны, не хотят войны с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

"Как я отмечал <...>, финны НЕ хотят войны. Помните, что они (власти — Прим. Ред.) даже не позволили нам проголосовать по вопросу [вступления] в НАТО", — говорится в его публикации в соцсети X.
Он добавил, что большинство его соотечественников дружат с русским народом.

Малинен подчеркнул, что нарратив о войне с Россией поддерживают только финские марионетки-глобалисты Александр Стубб и глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
