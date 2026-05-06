Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду выросли на 2-3% в надежде на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 2,15% - до 10 438,66 пункта, французский CAC 40 - на 2,94%, до 8 299,42 пункта, немецкий DAX - на 2,15%, до 24 918,69 пункта. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Ираном и завершение конфликта. "Признаки прогресса в сделке в некотором смысле более позитивны для Европы, чем для США, просто потому, что это чувствительный регион. Как только этот иранский вопрос будет урегулирован, общая картина для корпоративных доходов будет выглядеть действительно благоприятной", - сказал агентству Рейтер стратег по мультиактивам UBS Global Wealth Management Киран Ганеш (Kiran Ganesh). Трейдеры также обратили внимание на корпоративные отчетности. Так, бумаги немецкого автопроизводителя BMW подорожали на 5%. Компания ранее в среду сообщила о падении доналоговой прибыли в первом квартале на 24,6% в годовом выражении, до 2,348 миллиарда евро. При этом показатель превзошел прогноз в 2,2 миллиарда евро.
FTSE 100 и CAC 40 в среду выросли на 2-3% в надежде на урегулирование на Ближнем Востоке