Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил посол - 06.05.2026, ПРАЙМ
Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил посол
01:32 06.05.2026 (обновлено: 02:10 06.05.2026)
 
Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил посол

Посол Нечаев: антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии

БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается в первую очередь на самой ФРГ. Ее промышленное производство сокращается пятый год подряд", - сказал посол.
По словам дипломата, перспективы восстановления экономики после затянувшейся рецессии под большим вопросом.
"Стремление изолировать Россию обернулось для Германии утратой платежеспособного отечественного рынка и богатой ресурсной базы, на протяжении десятилетий обеспечивавших основу конкурентоспособности и благополучия ФРГ", - пояснил собеседник агентства.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
