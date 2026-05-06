https://1prime.ru/20260506/frg-869698604.html
Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил посол
Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил посол - 06.05.2026, ПРАЙМ
Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил посол
Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T01:32+0300
2026-05-06T01:32+0300
2026-05-06T02:10+0300
экономика
мировая экономика
россия
германия
берлин
фрг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869698604.jpg?1778022618
БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев. "Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается в первую очередь на самой ФРГ. Ее промышленное производство сокращается пятый год подряд", - сказал посол. По словам дипломата, перспективы восстановления экономики после затянувшейся рецессии под большим вопросом. "Стремление изолировать Россию обернулось для Германии утратой платежеспособного отечественного рынка и богатой ресурсной базы, на протяжении десятилетий обеспечивавших основу конкурентоспособности и благополучия ФРГ", - пояснил собеседник агентства. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
германия
берлин
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, германия, берлин, фрг
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, ФРГ
Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил посол
Посол Нечаев: антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии
БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается в первую очередь на самой ФРГ. Ее промышленное производство сокращается пятый год подряд", - сказал посол.
По словам дипломата, перспективы восстановления экономики после затянувшейся рецессии под большим вопросом.
"Стремление изолировать Россию обернулось для Германии утратой платежеспособного отечественного рынка и богатой ресурсной базы, на протяжении десятилетий обеспечивавших основу конкурентоспособности и благополучия ФРГ", - пояснил собеседник агентства.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.