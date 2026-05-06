https://1prime.ru/20260506/front-869699118.html

Общероссийский народный фронт "За Россию"

Общероссийский народный фронт "За Россию" - 06.05.2026, ПРАЙМ

Общероссийский народный фронт "За Россию"

Пятнадцать лет назад президент России Владимир Путин выступил с инициативой создания Общероссийского народного фронта. | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T02:17+0300

2026-05-06T02:17+0300

2026-05-06T02:17+0300

экономика

россия

волгоград

москва

крым

владимир путин

сергей когогин

онф

единая россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869699118.jpg?1778023051

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Пятнадцать лет назад президент России Владимир Путин выступил с инициативой создания Общероссийского народного фронта. Ниже приводится справочная информация. Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" (сокращенное наименование – Общероссийский народный фронт, ОНФ) является массовым общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся в интересах реализации целей движения. Цели движения: содействие единению, доверию, сотрудничеству и гражданской солидарности для достижения исторического успеха, свободы, процветания, благополучия и безопасности России; развитие России как сильного, свободного, суверенного государства – лидера развития и центра притяжения для других стран; создание мощной, современной, конкурентоспособной экономики с новыми отраслями, развитым АПК, новыми рабочими местами, престижем труда и возможностями для предпринимательства; обеспечение демографического роста, укрепление семьи, забота о детях и будущих поколениях, сохранение многонационального народа, приоритетное развитие образования, здравоохранения, науки, культур; достижение современных стандартов качества жизни, забота о природе и экологии, развитие передовой инфраструктуры для обустроенной жизни во всех регионах; формирование общества свободных и успешных людей, основанного на любви и уважении к Родине, справедливости, взаимоуважении и гражданской солидарности; поддержка постоянного диалога между гражданами и президентом, общественного мониторинга и гражданского контроля за исполнением законов, инициатив и государственных решений; привлечение граждан, организаций и институтов гражданского общества к совместной работе по определению приоритетов развития, расширению народовластия и реальному участию в выработке решений органов власти; укрепление социального партнерства, гражданской взаимопомощи, поддержка общественной самоорганизации, социального творчества, добровольчества и других созидательных гражданских инициатив. Общероссийский народный фронт был создан по инициативе Владимира Путина. Предложение о его создании прозвучало 6 мая 2011 года на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде. После президентских выборов 4 марта 2012 года Владимир Путин уже в качестве главы государства провел в Ново-Огарево первую встречу с активом Общероссийского народного фронта, на которой обозначил главные задачи движения – контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией. 11-12 июня 2013 года в Москве в "Манеже" состоялся учредительный съезд ОНФ. Делегаты приняли основные учредительные документы, в том числе Устав ОНФ, фиксирующий надпартийный характер движения. Также было закреплено официальное название общественного движения – "Народный фронт "За Россию". В ходе заседания на съезде президент России Владимир Путин был избран лидером ОНФ. За более 10-летнюю историю ОНФ превратился в ведущее общественное движение страны, объединив сотни тысяч неравнодушных граждан, волонтеров и активистов. Отделения Народного фронта созданы во всех субъектах Российской Федерации. По словам руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, более 8 тысяч организаций, включая федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также некоммерческие организации принимают участие в решении вопросов россиян. С момента создания Народный фронт принимал активное участие в важнейших событиях страны: после возвращения Крыма и Севастополя подразделения движения были сформированы на полуострове и помогали гражданам, в период пандемии ОНФ стал организационной основой для волонтерского движения #Мывместе, в рамках которого был создан проект по возвращению россиян на родину после закрытия границ. По данным ОНФ, волонтеры движения вместе с профильными ведомствами помогли вернуться на родину более полутора тысячам граждан России из 76 стран, организовали три собственных вывозных рейса, включая рейс, пилотом на котором был Герой России Дамир Юсупов. Кроме того, ОНФ реализовал более трех десятков социально-значимых проектов, среди которых "Бизнес-платформа ОНФ" для помощи предпринимателям, "За права заемщиков" и "Защита прав автомобилистов", "Бюро расследований", которое занимается борьбой с коррупцией, "Центр правовой поддержки журналистов" для оказания помощи представителям СМИ, "Карта убитых дорог" и другие. В настоящее время ключевая инициатива ОНФ – масштабный проект "Все для победы!", в рамках которого осуществляется сбору средств и гуманитарной помощи для бойцов на передовой и мирных жителей новых регионов. Народное участие позволило открыть свыше 140 сборов и направить более чем 510 подразделениям технику и амуницию. Всего оказана помощь на сумму более 62 миллиардов рублей. Совместно с Минобороны России Народный фронт развивает "Кулибин-клуб" — инициативу, в рамках которой тестируются разработки гражданских инженеров, а также оказывается помощь в масштабировании их производства. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое В ноябре 2025 года стартовала инициатива "Все для России: сообщества", направленная на объединение различных гражданских групп, НКО и сообществ для решения государственных задач. В рамках проекта "Бюро расследований" активисты "Народного фронта" осуществляют постоянный мониторинг, анализ и обнаружение нарушений, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость для повышения качество жизни людей. С 2016 года ОНФ проводит международную патриотическую акцию "Огонь памяти". Накануне Дня Победы активисты Народного фронта привозят лампы с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата, ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто сражался и продолжает бороться с нацизмом на планете. В 2017 году было заявлено о создании "Молодежки" Народного фронта, которая сегодня насчитывает тысячи активистов по всей стране. С момента создания у команды появилось множество направлений волонтерской деятельности. Они перестраиваются и всегда отвечают на вызовы времени. Сейчас главные задачи "Молодежки" - помощь бойцам на передовой, пострадавшим жителям новых и приграничных регионов, ликвидация последствий ЧС, поддержка пожилых, нуждающихся и маломобильных людей. Командой Молодежки реализуется проект "Тренер", направленный на социализацию "трудных" подростков посредством просвещения, приобщения к физической культуре, а также патриотических и командообразующих мероприятий под руководством опытных спортсменов и наставников. "Кибердружина" — уникальное сообщество неравнодушных людей, которые ведут борьбу с вопиющими случаями нарушения прав человека в интернет-пространстве, защищают интересы страны и устраняют очаги лживой пропаганды. Проект "Русская правда" объединяет неравнодушных людей, которые ищут правду, высмеивают ложь и борются с несправедливостью. Представители "Народного фронта" регулярно участвуют в праймериз "Единой России". На последних выборах в Госдуму в сентябре 2021 года мандаты получили 44 кандидата, представляющих "Общероссийский народный фронт". Высшим руководящим органом ОНФ является съезд, созываемый по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом ОНФ является Центральный штаб, избираемый съездом сроком на пять лет. В центральном штабе "Народного фронта" состоят 86 человек, среди них заслуженные деятели искусств, спортсмены, политики, правозащитники и журналисты. Действующие сопредседатели движения – гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственный секретарь общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева. Руководитель исполнительного комитета "Народного фронта" – Михаил Кузнецов.

волгоград

москва

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, волгоград, москва, крым, владимир путин, сергей когогин, онф, единая россия, госдума