Глава РФПИ назвал мировой авиакризис предвестником более жестких потрясений
2026-05-06T06:34+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев называл мировой авиационный кризис предвестником более жестких потрясений в других отраслях. "В мае отменено 12 тысяч перелетов. Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жестких потрясений в других секторах", - написал он в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал публикацию издания Financial Times, согласно которой за последние две недели авиакомпании по всему сократили 12 тысяч рейсов, назначенных на май, таким образом сократив количество мест, доступных для перелетов в этом месяце, на два миллиона. Ранее глава РФПИ заявил, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории и даже не отдает себе в этом отчета.
