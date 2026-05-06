Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные города для отдыха в России весной - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/goroda-869702869.html
Названы самые популярные города для отдыха в России весной
Названы самые популярные города для отдыха в России весной - 06.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные города для отдыха в России весной
Адлер, Зеленоградск, Липецк, Светлогорск и Ростов-на-Дону стали самыми популярными городами для оздоровительного отдыха в России весной 2026 года, рассказали... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T06:46+0300
2026-05-06T06:46+0300
туризм
бизнес
россия
липецк
ростов-на-дону
адлер
onetwotrip
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869702869.jpg?1778039198
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Адлер, Зеленоградск, Липецк, Светлогорск и Ростов-на-Дону стали самыми популярными городами для оздоровительного отдыха в России весной 2026 года, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Самые популярные города весной 2026 года: Адлер с долей бронирования в 8,4%, Зеленоградск — 6,6%, Липецк — 6,6%, Светлогорск — 5,4%, Ростов-на-Дону — 4,5%", - выяснили аналитики, проанализировав данные бронирований на весну 2026 года в санаториях и спа-отелях. По их данным, интерес среди российских туристов к оздоровительному отдыху продолжает расти. Так, спрос в этом сезоне увеличился на 11% по сравнению с весной прошлого года. "При этом география поездок осталась неизменной: подавляющее большинство туристов (97%) предпочитают восстанавливать силы в России, и лишь 3% бронирований в данных категориях приходится на зарубежные направления", - отметили в сервисе. Сравнивая направления, аналитики выделили города, спрос на которые вырос сильнее всего по сравнению с прошлым годом: Анапа показала рост доли в 8 раз, Кременки - в 5 раз, Липецк - в 4,1 раза, Вятское - в 4 раза и Алушта - в 2,2 раза. В этом весеннем сезоне в оздоровительном туризме появились новые направления, которые не бронировались туристами в прошлом году. Так, наибольшим спросом среди таких "открытий" пользуются Дорохово, Лазаревское и Истра. Также путешественники начали интересоваться спа-отелями и санаториями в таких населенных пунктах, как Янтарный, Красная Поляна, Иноземцево, Кабардинка, Братск, Ессентуки, Волгоград, Уфа, Старая Мацеста, Орехово, Лиманский, Кореиз, Дивноморское и Белый Камень. Отмечается, что в разрезе регионов лидером остается Краснодарский край, чья доля в общих бронированиях составляет 24,6%. Также рост интереса зафиксирован к Липецкой области - в 4 раза, Ростовской области - на 45% и к Ставропольскому краю - на 13%. В сервисе обратили внимание на то, что все больше людей предпочитают уединенный отдых: доля заказов на одного человека выросла на 48% и теперь составляет 43% от всех бронирований. Аналитики отметили, что средний срок проживания в отечественных здравницах и спа-комплексах весной 2026 года составляет 2,6 дня, а средняя стоимость суточного размещения оценивается в 14,8 тысячи рублей.
липецк
ростов-на-дону
адлер
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, липецк, ростов-на-дону, адлер, onetwotrip
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Липецк, РОСТОВ-НА-ДОНУ, АДЛЕР, OneTwoTrip
06:46 06.05.2026
 
Названы самые популярные города для отдыха в России весной

OneTwoTrip назвал самые популярные города для отдыха в России весной 2026 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Адлер, Зеленоградск, Липецк, Светлогорск и Ростов-на-Дону стали самыми популярными городами для оздоровительного отдыха в России весной 2026 года, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Самые популярные города весной 2026 года: Адлер с долей бронирования в 8,4%, Зеленоградск — 6,6%, Липецк — 6,6%, Светлогорск — 5,4%, Ростов-на-Дону — 4,5%", - выяснили аналитики, проанализировав данные бронирований на весну 2026 года в санаториях и спа-отелях.
По их данным, интерес среди российских туристов к оздоровительному отдыху продолжает расти. Так, спрос в этом сезоне увеличился на 11% по сравнению с весной прошлого года. "При этом география поездок осталась неизменной: подавляющее большинство туристов (97%) предпочитают восстанавливать силы в России, и лишь 3% бронирований в данных категориях приходится на зарубежные направления", - отметили в сервисе.
Сравнивая направления, аналитики выделили города, спрос на которые вырос сильнее всего по сравнению с прошлым годом: Анапа показала рост доли в 8 раз, Кременки - в 5 раз, Липецк - в 4,1 раза, Вятское - в 4 раза и Алушта - в 2,2 раза.
В этом весеннем сезоне в оздоровительном туризме появились новые направления, которые не бронировались туристами в прошлом году. Так, наибольшим спросом среди таких "открытий" пользуются Дорохово, Лазаревское и Истра.
Также путешественники начали интересоваться спа-отелями и санаториями в таких населенных пунктах, как Янтарный, Красная Поляна, Иноземцево, Кабардинка, Братск, Ессентуки, Волгоград, Уфа, Старая Мацеста, Орехово, Лиманский, Кореиз, Дивноморское и Белый Камень.
Отмечается, что в разрезе регионов лидером остается Краснодарский край, чья доля в общих бронированиях составляет 24,6%. Также рост интереса зафиксирован к Липецкой области - в 4 раза, Ростовской области - на 45% и к Ставропольскому краю - на 13%.
В сервисе обратили внимание на то, что все больше людей предпочитают уединенный отдых: доля заказов на одного человека выросла на 48% и теперь составляет 43% от всех бронирований.
Аналитики отметили, что средний срок проживания в отечественных здравницах и спа-комплексах весной 2026 года составляет 2,6 дня, а средняя стоимость суточного размещения оценивается в 14,8 тысячи рублей.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЛипецкРОСТОВ-НА-ДОНУАДЛЕРOneTwoTrip
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала