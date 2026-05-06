Названы самые популярные города для отдыха в России весной

2026-05-06T06:46+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Адлер, Зеленоградск, Липецк, Светлогорск и Ростов-на-Дону стали самыми популярными городами для оздоровительного отдыха в России весной 2026 года, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Самые популярные города весной 2026 года: Адлер с долей бронирования в 8,4%, Зеленоградск — 6,6%, Липецк — 6,6%, Светлогорск — 5,4%, Ростов-на-Дону — 4,5%", - выяснили аналитики, проанализировав данные бронирований на весну 2026 года в санаториях и спа-отелях. По их данным, интерес среди российских туристов к оздоровительному отдыху продолжает расти. Так, спрос в этом сезоне увеличился на 11% по сравнению с весной прошлого года. "При этом география поездок осталась неизменной: подавляющее большинство туристов (97%) предпочитают восстанавливать силы в России, и лишь 3% бронирований в данных категориях приходится на зарубежные направления", - отметили в сервисе. Сравнивая направления, аналитики выделили города, спрос на которые вырос сильнее всего по сравнению с прошлым годом: Анапа показала рост доли в 8 раз, Кременки - в 5 раз, Липецк - в 4,1 раза, Вятское - в 4 раза и Алушта - в 2,2 раза. В этом весеннем сезоне в оздоровительном туризме появились новые направления, которые не бронировались туристами в прошлом году. Так, наибольшим спросом среди таких "открытий" пользуются Дорохово, Лазаревское и Истра. Также путешественники начали интересоваться спа-отелями и санаториями в таких населенных пунктах, как Янтарный, Красная Поляна, Иноземцево, Кабардинка, Братск, Ессентуки, Волгоград, Уфа, Старая Мацеста, Орехово, Лиманский, Кореиз, Дивноморское и Белый Камень. Отмечается, что в разрезе регионов лидером остается Краснодарский край, чья доля в общих бронированиях составляет 24,6%. Также рост интереса зафиксирован к Липецкой области - в 4 раза, Ростовской области - на 45% и к Ставропольскому краю - на 13%. В сервисе обратили внимание на то, что все больше людей предпочитают уединенный отдых: доля заказов на одного человека выросла на 48% и теперь составляет 43% от всех бронирований. Аналитики отметили, что средний срок проживания в отечественных здравницах и спа-комплексах весной 2026 года составляет 2,6 дня, а средняя стоимость суточного размещения оценивается в 14,8 тысячи рублей.

