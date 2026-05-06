В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают ветеранов
Мошенники звонят ветеранам и под видом сотрудников Социального фонда и соцзащиты рассказывают о выплатах к 9 мая, чтобы выпросить данные и получить доступ к... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T00:01+0300
Общество , Экономика, Госдума, ЛДПР, Социальный фонд
Депутат Панеш: мошенники звонят ветеранам и выспрашивают о выплатах к 9 Мая
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мошенники звонят ветеранам и под видом сотрудников Социального фонда и соцзащиты рассказывают о выплатах к 9 мая, чтобы выпросить данные и получить доступ к деньгам, предупредил депутат Госдумы (фракция "ЛДПР"), заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
"Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда или соцзащиты, сообщают о "выплате к празднику" и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги", - рассказал Панеш интернет-изданию "Лента.ру".
Депутат также сообщил о другой схеме, по которой ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. На самом деле эта ссылка ведет на фишинговый сайт, после ввода данных мошенники получают доступ к счетам.
Парламентарий отметил, что государственные выплаты никогда не требуют предварительных звонков с просьбой назвать данные карты или код из СМС. Выплата ветеранам к 9 мая в размере 10 тысяч рублей перечисляется автоматически, а медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом.
Панеш посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не называть данные карты и коды, а также перезванивать в официальные организации для проверки информации. Он добавил, что, столкнувшись с попыткой мошенничества, необходимо незамедлительно обращаться в полицию и банк.