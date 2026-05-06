Фирмы химпрома в ФРГ делает мрачные прогнозы на фоне конфликта вокруг Ирана - 06.05.2026, ПРАЙМ
Фирмы химпрома в ФРГ делает мрачные прогнозы на фоне конфликта вокруг Ирана
Немецкие компании в сфере химической промышленности делают пессимистичные прогнозы на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщил исследовательский институт IFO. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T21:58+0300
21:58 06.05.2026
 
IFO: немецкие компании в химической промышленности пессимистично настроены на будущее

© РИА Новости . Антон Быстров | Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Немецкие компании в сфере химической промышленности делают пессимистичные прогнозы на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщил исследовательский институт IFO.
"Химическая промышленность очень пессимистично настроена в отношении будущего, несмотря на отдельные позитивные моменты в нынешней деловой активности", - заявила отраслевой эксперт IFO Анна Вольф.
Институт отметил, что турбулентность в глобальных цепочках поставок, вызванная ситуацией на Ближнем Востоке, привела к парадоксальной ситуации в отрасли. С одной стороны, немецкие компании сообщают о росте числа заказов, поскольку у потребителей растет интерес к продукции местного производства. С другой стороны, каждое третье предприятие испытывает нехватку материалов.
Кроме того, по данным IFO, индекс делового климата, отражающий ситуацию в химической отрасли ФРГ, достиг самого низкого уровня за последние три года: в апреле он опустился до минус 29 пунктов с мартовских минус 25,1.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
