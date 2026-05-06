Фирмы химпрома в ФРГ делает мрачные прогнозы на фоне конфликта вокруг Ирана

Немецкие компании в сфере химической промышленности делают пессимистичные прогнозы на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщил исследовательский институт IFO.

2026-05-06T21:58+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Немецкие компании в сфере химической промышленности делают пессимистичные прогнозы на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщил исследовательский институт IFO. "Химическая промышленность очень пессимистично настроена в отношении будущего, несмотря на отдельные позитивные моменты в нынешней деловой активности", - заявила отраслевой эксперт IFO Анна Вольф. Институт отметил, что турбулентность в глобальных цепочках поставок, вызванная ситуацией на Ближнем Востоке, привела к парадоксальной ситуации в отрасли. С одной стороны, немецкие компании сообщают о росте числа заказов, поскольку у потребителей растет интерес к продукции местного производства. С другой стороны, каждое третье предприятие испытывает нехватку материалов. Кроме того, по данным IFO, индекс делового климата, отражающий ситуацию в химической отрасли ФРГ, достиг самого низкого уровня за последние три года: в апреле он опустился до минус 29 пунктов с мартовских минус 25,1. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

