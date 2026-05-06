Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой долг достиг рекордного уровня в 353 триллиона долларов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/iif-869721451.html
Мировой долг достиг рекордного уровня в 353 триллиона долларов
Мировой долг достиг рекордного уровня в 353 триллиона долларов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Мировой долг достиг рекордного уровня в 353 триллиона долларов
Мировой долг по итогам прошлого квартала вырос на 4,4 триллиона долларов - до рекордного уровня в 353 триллиона, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T19:41+0300
2026-05-06T19:41+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировой долг по итогам прошлого квартала вырос на 4,4 триллиона долларов - до рекордного уровня в 353 триллиона, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF). "Инвесторы демонстрируют тенденцию к диверсификации портфелей за счет сокращения доли гособлигаций США, а к концу марта общий объем мирового долга достиг рекордного уровня - почти 353 триллиона долларов", - сообщает агентство. Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 4,4 триллиона долларов. В то же время, согласно данным доклада IIF, на который ссылается Рейтер, глобальный долг составляет 305% мирового ВВП, показатель в целом остается на уровне 2023 года. Ожидается, что такие структурные факторы, как старение населения, растущие расходы на оборону и энергетическую безопасность, а также капитальные вложения в сферу искусственного интеллекта приведут к увеличению уровня как государственного, так и корпоративного долга в среднесрочной перспективе. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке усилит это давление. Одной из основных причин роста мирового долга организация называет активное привлечение заемных средств США, отмечает Рейтер. Также IIF отмечает резкое ускорение роста долга со стороны нефинансовых корпоративных заемщиков в Китае, которые преимущественно состояли из государственных компаний. Таким образом, уровень долга в Китае поднялся до рекордных 36,8 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20260506/kurs-869720374.html
сша
китай
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, ближний восток
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
19:41 06.05.2026
 
Мировой долг достиг рекордного уровня в 353 триллиона долларов

IIF: мировой долг в I квартале вырос до рекордного уровня в 353 триллиона долларов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировой долг по итогам прошлого квартала вырос на 4,4 триллиона долларов - до рекордного уровня в 353 триллиона, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF).
"Инвесторы демонстрируют тенденцию к диверсификации портфелей за счет сокращения доли гособлигаций США, а к концу марта общий объем мирового долга достиг рекордного уровня - почти 353 триллиона долларов", - сообщает агентство.
Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 4,4 триллиона долларов.
В то же время, согласно данным доклада IIF, на который ссылается Рейтер, глобальный долг составляет 305% мирового ВВП, показатель в целом остается на уровне 2023 года.
Ожидается, что такие структурные факторы, как старение населения, растущие расходы на оборону и энергетическую безопасность, а также капитальные вложения в сферу искусственного интеллекта приведут к увеличению уровня как государственного, так и корпоративного долга в среднесрочной перспективе. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке усилит это давление.
Одной из основных причин роста мирового долга организация называет активное привлечение заемных средств США, отмечает Рейтер. Также IIF отмечает резкое ускорение роста долга со стороны нефинансовых корпоративных заемщиков в Китае, которые преимущественно состояли из государственных компаний. Таким образом, уровень долга в Китае поднялся до рекордных 36,8 триллиона долларов.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
18:30
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала