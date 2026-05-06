Мировой долг достиг рекордного уровня в 353 триллиона долларов

2026-05-06T19:41+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировой долг по итогам прошлого квартала вырос на 4,4 триллиона долларов - до рекордного уровня в 353 триллиона, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF). "Инвесторы демонстрируют тенденцию к диверсификации портфелей за счет сокращения доли гособлигаций США, а к концу марта общий объем мирового долга достиг рекордного уровня - почти 353 триллиона долларов", - сообщает агентство. Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 4,4 триллиона долларов. В то же время, согласно данным доклада IIF, на который ссылается Рейтер, глобальный долг составляет 305% мирового ВВП, показатель в целом остается на уровне 2023 года. Ожидается, что такие структурные факторы, как старение населения, растущие расходы на оборону и энергетическую безопасность, а также капитальные вложения в сферу искусственного интеллекта приведут к увеличению уровня как государственного, так и корпоративного долга в среднесрочной перспективе. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке усилит это давление. Одной из основных причин роста мирового долга организация называет активное привлечение заемных средств США, отмечает Рейтер. Также IIF отмечает резкое ускорение роста долга со стороны нефинансовых корпоративных заемщиков в Китае, которые преимущественно состояли из государственных компаний. Таким образом, уровень долга в Китае поднялся до рекордных 36,8 триллиона долларов.

