США в марте рекордно нарастили импорт удобрений из России
2026-05-06T09:13+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в марте текущего года импортировали из России удобрений на максимальные за все время торговли двух стран 243,9 миллиона долларов, за месяц стоимость поставок выросла почти вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. При этом в годовом выражении импорт вырос не так сильно - на 11%. А по итогам первого квартала этого года стоимость импорта составила 564,4 миллиона долларов - на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего в марте американцы приобретали азотные удобрения - на 206,6 миллиона долларов. Также импортировались калийные (21,8 миллиона), фосфорные (9,2 миллиона) и смешанные удобрения (6,3 миллиона долларов). В результате Россия вернулась на второе место среди основных поставщиков удобрений Штатам. Первую строчку традиционно заняла Канада с 354,2 миллионами долларов, также в пятерку вошли Саудовская Аравия (143,2 миллиона долларов), Оман (83,3 миллиона) и Катар (82,03 миллиона). По итогам марта США нарастили импорт удобрений на треть в месячном и на 26% в годовом выражении - до максимальных с апреля 2022 года 1,297 миллиарда долларов.
