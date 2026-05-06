Индекс Амстердамской биржи обновил исторический максимум

Индекс Амстердамской биржи (AEX) обновил в среду днем исторический максимум на фоне значительного падения цен на нефть, свидетельствуют данные биржи. | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T16:54+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Индекс Амстердамской биржи (AEX) обновил в среду днем исторический максимум на фоне значительного падения цен на нефть, свидетельствуют данные биржи. В среду днем на бирже в Амстердаме индекс вырос на 2% и достиг отметки в 1034,44 пункта, обновив рекорд. Предыдущее рекордное значение индекс AEX поставил 25 февраля, поднявшись в течение дня до пика в 1031,79 пункта и завершив день на рекордном уровне закрытия в 1030,06 пункта. Мировые цены на нефть в среду ускорили падение до 10-12%, марка Brent торгуется у 98 долларов за баррель, WTI – ниже 90 долларов за баррель.

