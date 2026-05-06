https://1prime.ru/20260506/indeks-869717715.html
Индекс Амстердамской биржи обновил исторический максимум
Индекс Амстердамской биржи обновил исторический максимум - 06.05.2026, ПРАЙМ
Индекс Амстердамской биржи обновил исторический максимум
Индекс Амстердамской биржи (AEX) обновил в среду днем исторический максимум на фоне значительного падения цен на нефть, свидетельствуют данные биржи. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T16:54+0300
2026-05-06T16:54+0300
2026-05-06T16:54+0300
экономика
торги
рынок
амстердам
https://cdnn.1prime.ru/img/82648/01/826480167_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_1a726697a4854b368351d39b39931739.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Индекс Амстердамской биржи (AEX) обновил в среду днем исторический максимум на фоне значительного падения цен на нефть, свидетельствуют данные биржи. В среду днем на бирже в Амстердаме индекс вырос на 2% и достиг отметки в 1034,44 пункта, обновив рекорд. Предыдущее рекордное значение индекс AEX поставил 25 февраля, поднявшись в течение дня до пика в 1031,79 пункта и завершив день на рекордном уровне закрытия в 1030,06 пункта. Мировые цены на нефть в среду ускорили падение до 10-12%, марка Brent торгуется у 98 долларов за баррель, WTI – ниже 90 долларов за баррель.
https://1prime.ru/20260504/mosbirzha-869654319.html
амстердам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82648/01/826480167_126:0:1874:1311_1920x0_80_0_0_469e935a5fb821b048ade4873e79761c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, рынок, амстердам
Экономика, Торги, Рынок, Амстердам
Индекс Амстердамской биржи обновил исторический максимум
Индекс AEX в среду обновил исторический максимум на фоне падения цен на нефть
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Индекс Амстердамской биржи (AEX) обновил в среду днем исторический максимум на фоне значительного падения цен на нефть, свидетельствуют данные биржи.
В среду днем на бирже в Амстердаме
индекс вырос на 2% и достиг отметки в 1034,44 пункта, обновив рекорд.
Предыдущее рекордное значение индекс AEX поставил 25 февраля, поднявшись в течение дня до пика в 1031,79 пункта и завершив день на рекордном уровне закрытия в 1030,06 пункта.
Мировые цены на нефть в среду ускорили падение до 10-12%, марка Brent торгуется у 98 долларов за баррель, WTI – ниже 90 долларов за баррель.
Московская биржа начнет расчет индексов четырех новых криптовалют