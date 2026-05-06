Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260506/iran-869697462.html
Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив
Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив - 06.05.2026, ПРАЙМ
Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив
Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив, сообщает телеканал Press TV. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T00:01+0300
2026-05-06T00:01+0300
энергетика
мировая экономика
газ
иран
ормузский пролив
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869697462.jpg?1778014900
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив, сообщает телеканал Press TV. "Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход", - цитирует новую инструкцию телеканал. Ранее во вторник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил позицию Тегерана, согласно которой любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузском проливе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с властями Ирана.
иран
ормузский пролив
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газ, иран, ормузский пролив, тегеран
Энергетика, Мировая экономика, Газ, ИРАН, Ормузский пролив, Тегеран
00:01 06.05.2026
 
Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив

Press TV: Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив, сообщает телеканал Press TV.
"Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход", - цитирует новую инструкцию телеканал.
Ранее во вторник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил позицию Тегерана, согласно которой любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузском проливе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с властями Ирана.
 
ЭнергетикаМировая экономикаГазИРАНОрмузский проливТегеран
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала