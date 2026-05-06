Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив
2026-05-06T00:01+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив, сообщает телеканал Press TV.
"Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход", - цитирует новую инструкцию телеканал.
Ранее во вторник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил позицию Тегерана, согласно которой любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузском проливе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с властями Ирана.
