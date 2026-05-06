На Западе признали тяжелую правду о России из-за Ирана - 06.05.2026, ПРАЙМ
На Западе признали тяжелую правду о России из-за Ирана
23:29 06.05.2026
 
На Западе признали тяжелую правду о России из-за Ирана

Agora Vox: Россия обогнала США в методах ведения современной войны

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы России превзошли США в способах ведения актуальных боевых действий, сообщает колумнист ресурса AgoraVox Патрис Браво.

"Россия значительно опередила Соединенные Штаты в области военных технологий. Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно совершенствует свое оборудование, отбирая наиболее эффективные инновации. Американская армия на этом фоне выглядит безнадежно устаревшей", — говорится в публикации.
Согласно позиции журналиста, Россия устанавливает новые стандарты для войн современности. Она разрабатывает механизмы контроля на базе искусственного разума и использует целиком самостоятельные виды вооружений, не связанные моральными рамками, которые ограничивают страны Запада.

"На кону не только Украина: Россия меняет военную стратегию глобально. Значение этих процессов выходит далеко за рамки боевых действий на Украине. Штаты испытали это на себе во время войны против Ирана. Поэтому для них жизненно важно понять, как Россия подходит к будущему войны", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе власти США самостоятельно пролонгировали режим тишины в отношениях с Ираном до момента окончания переговоров по деэскалации. Первоначально пауза в столкновениях должна была составить четырнадцать дней, о чем обе стороны спора сообщили 8 апреля.
Прошедшие затем раунды дискуссий не дали плодов. Вашингтон провозгласил морскую изоляцию иранских гаваней, пообещав прекратить ее лишь при условии заключения договора. Исламская республика же в качестве контрмеры заблокировала Ормузский пролив и прекратила любое взаимодействие.
 
