Кабмин обсудит выделение средств аэропортам на компенсации расходов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств аэропортам на компенсации расходов
Правительство России на заседании в среду обсудит выделение средств аэропортам на компенсации расходов в период временных ограничений полетов на юге и в... | 06.05.2026, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств аэропортам на компенсации расходов

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудит выделение средств аэропортам на компенсации расходов в период временных ограничений полетов на юге и в центральной части РФ за июль-декабрь 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"О выделении Росавиации в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам. Проект распоряжения направлен на обеспечение частичной компенсации расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за июль-декабрь 2025 года", - говорится в повестке заседания.
 
