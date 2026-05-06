Кабмин обсудит реконструкцию разводного моста в Калининградской области

2026-05-06T00:19+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудит выделение средств на реконструкцию разводного моста через реку Преголь на участке Калининградской железной дороги, сообщила пресс-служба кабмина. "О предоставлении в 2026 году бюджету Калининградской области субсидии из федерального бюджета на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения", - говорится в повестке заседания. "Средства предназначаются для реализации мероприятия по реконструкции разводного моста через реку Преголь на участке Калининград - Советск Калининградской железной дороги", - уточняется в документе.

