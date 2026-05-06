Правительство назвало средний возраст электричек в России
Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде по железной дороге, составляет 13 лет, говорится в профильной концепции, утвержденной...
2026-05-06T16:31+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде по железной дороге, составляет 13 лет, говорится в профильной концепции, утвержденной кабмином. Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года. "В 2025 году для перевозок пассажиров в пригородном сообщении использовались более 12 тыс. вагонов, средний возраст которых составлял 13 лет при их нормативном сроке службы от 30 до 40 лет", - написано в документе. До 2035 года, указано в концепции, необходимо обновить 7 тысяч вагонов электричек для возмещения выбывающих по истечении срока службы вагонов и удовлетворения растущего спроса перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Кабмин писал, что для покупки указанного объема нового парка потребуется более 1,378 триллиона рублей.
Кабмин: средний возраст вагонов для пригородных поездов составляет 13 лет
