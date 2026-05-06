Правительство назвало средний возраст электричек в России
Правительство назвало средний возраст электричек в России
16:31 06.05.2026
 
Правительство назвало средний возраст электричек в России

Кабмин: средний возраст вагонов для пригородных поездов составляет 13 лет

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде по железной дороге, составляет 13 лет, говорится в профильной концепции, утвержденной кабмином.
Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года.
"В 2025 году для перевозок пассажиров в пригородном сообщении использовались более 12 тыс. вагонов, средний возраст которых составлял 13 лет при их нормативном сроке службы от 30 до 40 лет", - написано в документе.
До 2035 года, указано в концепции, необходимо обновить 7 тысяч вагонов электричек для возмещения выбывающих по истечении срока службы вагонов и удовлетворения растущего спроса перевозок пассажиров в пригородном сообщении.
Кабмин писал, что для покупки указанного объема нового парка потребуется более 1,378 триллиона рублей.
В России к концу 2035 года закупят до семи тысяч электричек
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленника — Новости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
