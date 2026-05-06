https://1prime.ru/20260506/kabmin-869717012.html

Правительство назвало средний возраст электричек в России

Правительство назвало средний возраст электричек в России - 06.05.2026, ПРАЙМ

Правительство назвало средний возраст электричек в России

Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде по железной дороге, составляет 13 лет, говорится в профильной концепции, утвержденной... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T16:31+0300

2026-05-06T16:31+0300

2026-05-06T16:31+0300

энергетика

бизнес

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/06/869716915_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_301eda7071b8ee7a92e4dd578310d23c.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде по железной дороге, составляет 13 лет, говорится в профильной концепции, утвержденной кабмином. Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года. "В 2025 году для перевозок пассажиров в пригородном сообщении использовались более 12 тыс. вагонов, средний возраст которых составлял 13 лет при их нормативном сроке службы от 30 до 40 лет", - написано в документе. До 2035 года, указано в концепции, необходимо обновить 7 тысяч вагонов электричек для возмещения выбывающих по истечении срока службы вагонов и удовлетворения растущего спроса перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Кабмин писал, что для покупки указанного объема нового парка потребуется более 1,378 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20260506/elektrichka-869716201.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, михаил мишустин