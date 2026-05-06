Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиров отмененныхn вертолетных рейсов с Камчатки доставили домой - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/kamchatka-869702378.html
Пассажиров отмененныхn вертолетных рейсов с Камчатки доставили домой
Пассажиров отмененныхn вертолетных рейсов с Камчатки доставили домой - 06.05.2026, ПРАЙМ
Пассажиров отмененныхn вертолетных рейсов с Камчатки доставили домой
Пассажиров отмененных из-за непогоды вертолетных рейсов с Камчатки в Северо-Курильск на острове Парамушир в среду доставили дополнительным рейсом домой,... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T06:37+0300
2026-05-06T07:03+0300
бизнес
россия
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869702378.jpg?1778040222
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Пассажиров отмененных из-за непогоды вертолетных рейсов с Камчатки в Северо-Курильск на острове Парамушир в среду доставили дополнительным рейсом домой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "Авиакомпания "Тайга" организовала дополнительный рейс с Камчатки на Парамушир для доставки 19 пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Елизово с 3 мая. Борт отправился по маршруту днем 6 мая", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, еще часть пассажиров отмененных авиарейсов отправятся в Северо-Курильск в четверг на теплоходе "Василий Завойко". "Минтранс Сахалинской области отслеживает доставку людей до места назначения. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры. С авиакомпанией проведена работа по недопущению нарушений требований законодательства в дальнейшем при отмене авиарейсов по погодным условиям", - приводит пресс-служба слова главы регионального минтранса Максима Жоголева. Авиакомпания "Тайга", как отмечает ведомство, из-за неблагоприятных метеоусловий 3 и 4 мая отменила рейсы вертолета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск и не предоставила пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. После вмешательства Камчатской транспортной прокуратуры права пассажиров были восстановлены. Восьмерых человек, в том числе четверых детей, которые не смогли самостоятельно найти приют на Камчатке, местные власти и предприниматели разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку перевозчика, в ходе которой будет дана оценка действиям авиакомпании.
https://1prime.ru
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, камчатка
Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА
06:37 06.05.2026 (обновлено: 07:03 06.05.2026)
 
Пассажиров отмененныхn вертолетных рейсов с Камчатки доставили домой

Пассажиров отмененных из-за непогоды вертолетных рейсов с Камчатки доставили домой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Пассажиров отмененных из-за непогоды вертолетных рейсов с Камчатки в Северо-Курильск на острове Парамушир в среду доставили дополнительным рейсом домой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"Авиакомпания "Тайга" организовала дополнительный рейс с Камчатки на Парамушир для доставки 19 пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Елизово с 3 мая. Борт отправился по маршруту днем 6 мая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, еще часть пассажиров отмененных авиарейсов отправятся в Северо-Курильск в четверг на теплоходе "Василий Завойко".
"Минтранс Сахалинской области отслеживает доставку людей до места назначения. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры. С авиакомпанией проведена работа по недопущению нарушений требований законодательства в дальнейшем при отмене авиарейсов по погодным условиям", - приводит пресс-служба слова главы регионального минтранса Максима Жоголева.
Авиакомпания "Тайга", как отмечает ведомство, из-за неблагоприятных метеоусловий 3 и 4 мая отменила рейсы вертолета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск и не предоставила пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
После вмешательства Камчатской транспортной прокуратуры права пассажиров были восстановлены. Восьмерых человек, в том числе четверых детей, которые не смогли самостоятельно найти приют на Камчатке, местные власти и предприниматели разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием.
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку перевозчика, в ходе которой будет дана оценка действиям авиакомпании.
 
БизнесРОССИЯКАМЧАТКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала