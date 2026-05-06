Пассажиров отмененныхn вертолетных рейсов с Камчатки доставили домой

2026-05-06T06:37+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Пассажиров отмененных из-за непогоды вертолетных рейсов с Камчатки в Северо-Курильск на острове Парамушир в среду доставили дополнительным рейсом домой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "Авиакомпания "Тайга" организовала дополнительный рейс с Камчатки на Парамушир для доставки 19 пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Елизово с 3 мая. Борт отправился по маршруту днем 6 мая", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, еще часть пассажиров отмененных авиарейсов отправятся в Северо-Курильск в четверг на теплоходе "Василий Завойко". "Минтранс Сахалинской области отслеживает доставку людей до места назначения. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры. С авиакомпанией проведена работа по недопущению нарушений требований законодательства в дальнейшем при отмене авиарейсов по погодным условиям", - приводит пресс-служба слова главы регионального минтранса Максима Жоголева. Авиакомпания "Тайга", как отмечает ведомство, из-за неблагоприятных метеоусловий 3 и 4 мая отменила рейсы вертолета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск и не предоставила пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. После вмешательства Камчатской транспортной прокуратуры права пассажиров были восстановлены. Восьмерых человек, в том числе четверых детей, которые не смогли самостоятельно найти приют на Камчатке, местные власти и предприниматели разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку перевозчика, в ходе которой будет дана оценка действиям авиакомпании.

