В Казахстане производство "зеленой" энергии выросло на 15% - 06.05.2026, ПРАЙМ
В Казахстане производство "зеленой" энергии выросло на 15%
06:55 06.05.2026
 
В Казахстане производство "зеленой" энергии выросло на 15%

Минэнерго Казахстана: производство "зеленой" энергии в I квартале выросло на 15%

АСТАНА, 6 мая - ПРАЙМ. Производство "зеленой" энергии в первом квартале 2026 года выросло в Казахстане на 15% и составило 2,3 миллиарда киловатт-часов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
"По итогам I квартала 2026 года выработка электроэнергии от объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане составила 2,3 миллиарда киловатт-часов, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Прогнозная выработка ВИЭ на 2026 год ожидается на уровне 8,8 миллиарда киловатт-часов", - говорится в сообщении.
В казахстанском минэнерго уточнили, что в 2026 году планируется ввод 10 новых объектов ВИЭ, включая четыре ветроэлектростанции, пять солнечных электростанций и одну гидроэлектростанцию, общая мощность новых объектов составит 245 МВт. Сообщается, что в отрасль уже привлечены известные международные компании, включая TotalEnergies, China Power, Masdar и China Energy.
"Доля ВИЭ в структуре генерации электроэнергии по итогам 2025 года достигла 7%. Казахстан намерен увеличить этот показатель до 15% к 2030 году", - добавили в ведомстве и отметили, что в долгосрочной перспективе до 2035 года в Казахстане планируется ввод более 8 ГВт мощностей ВИЭ.
 
