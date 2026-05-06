https://1prime.ru/20260506/kitaj-869701948.html

Китай призвал Британию отменить рестрикции против китайских компаний

Китай призвал Британию отменить рестрикции против китайских компаний - 06.05.2026, ПРАЙМ

Китай призвал Британию отменить рестрикции против китайских компаний

Китай призывает Великобританию немедленно отменить рестрикции в отношении китайских компаний, внесенных в последний пакет антироссийских санкций, заявили в... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T05:58+0300

2026-05-06T05:58+0300

2026-05-06T05:58+0300

экономика

мировая экономика

великобритания

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869701948.jpg?1778036281

ПЕКИН, 6 мая – ПРАЙМ. Китай призывает Великобританию немедленно отменить рестрикции в отношении китайских компаний, внесенных в последний пакет антироссийских санкций, заявили в посольстве КНР в Великобритании. На сайте дипмиссии указано, что ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций против ряда организаций и частных лиц из нескольких стран. В санкционный список оказались включены две китайские организации. "Мы призываем Великобританию немедленно исправить свои ошибки и снять санкции с соответствующих китайских предприятий", - говорится в заявлении дипмиссии. Подчеркивается, что КНР намерена принять решительные меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

великобритания

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, китай, кнр