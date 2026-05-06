Китай призвал Британию отменить рестрикции против китайских компаний
2026-05-06T05:58+0300
ПЕКИН, 6 мая – ПРАЙМ. Китай призывает Великобританию немедленно отменить рестрикции в отношении китайских компаний, внесенных в последний пакет антироссийских санкций, заявили в посольстве КНР в Великобритании.
На сайте дипмиссии указано, что ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций против ряда организаций и частных лиц из нескольких стран. В санкционный список оказались включены две китайские организации.
"Мы призываем Великобританию немедленно исправить свои ошибки и снять санкции с соответствующих китайских предприятий", - говорится в заявлении дипмиссии.
Подчеркивается, что КНР намерена принять решительные меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.
