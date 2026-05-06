"Ситуация угрожающая". Кличко набросился на Зеленского из-за одного решения

2026-05-06T12:52+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации с отоплением в столице следующей зимой и обвинил в этом тех, кто стоит у власти. "Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается", — приводит его слова издание "Страна.ua". Кличко добавил, что министерство развития общин и территорий пообещало государственное финансирование и предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5, а теперь государство не хочет помогать."В министерстве заявили, что это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая", — отметил мэр. Открытое противостояние главы киевского режима и мэра столицы началось зимой прошлого года. В начале января Зеленский набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.

