"Ситуация угрожающая". Кличко набросился на Зеленского из-за одного решения - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Ситуация угрожающая". Кличко набросился на Зеленского из-за одного решения
12:52 06.05.2026
 
"Ситуация угрожающая". Кличко набросился на Зеленского из-за одного решения

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации с отоплением в столице следующей зимой и обвинил в этом тех, кто стоит у власти.

"Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается", — приводит его слова издание "Страна.ua".
Кличко добавил, что министерство развития общин и территорий пообещало государственное финансирование и предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5, а теперь государство не хочет помогать.

"В министерстве заявили, что это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая", — отметил мэр.

Открытое противостояние главы киевского режима и мэра столицы началось зимой прошлого года. В начале января Зеленский набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
